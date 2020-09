SWANZEY, New Hampshire, 23 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moore Nanotechnology Systems (« Nanotech »), un fournisseur mondial de premier plan de systèmes d'usinage ultra-précis, annonce l'inauguration de son centre de développement de processus d'usinage ultra-précis (UPM) à Concord, en Caroline du Nord.

Nanotech a enregistré une croissance significative à travers le monde, alors que la demande de systèmes optiques ultra-performants continue de prendre de l'ampleur. Cette installation de plus de 300 m2 fera appel aux dernières avancées technologiques de Nanotech pour inclure des équipements de tournage au diamant de dernière génération, des outils de métrologie et d'analyse de pointe et des activités de développement de processus matériels.

Nanotech a pris la décision délibérée d'installer ce site près du campus de l'UNC Charlotte afin de mettre en place une relation de collaboration plus étroite avec Matt Davies dans la recherche sur le tournage au diamant et Chris Evans avec la métrologie de précision. Mark Boomgarden, président-directeur général de Nanotech, a expliqué : « Depuis deux ans, nous sommes en recherche active et stratégique de nouvelles façons d'engager le marché et le monde universitaire en résolvant les problèmes complexes et en plaçant notre marque devant les clients et les nouveaux utilisateurs potentiels. » M. Boomgarden a ajouté : « En travaillant en étroite collaboration avec une université américaine comme l'UNC Charlotte, qui possède une expertise à la fois en usinage ultra-précis et en métrologie , Nanotech a une excellente occasion de collaborer et de faire progresser ses offres de produits et de technologies. Il ne s'agit que d'une nouvelle étape que Nanotech franchit pour partager son engagement dans l'industrie. »

L'UNC Charlotte est reconnue mondialement pour son Centre de métrologie de précision et, grâce aux travaux de Matt Davies menés dans le tournage au diamant, son expertise est reconnue dans le monde entier.

Paul Vermette, Vice-président de l'ingénierie pour Nanotech, a déclaré : « Nanotech continue de se développer et d'investir dans des feuilles de route de produits et de technologies, et ce centre de développement de processus sera un moteur clé dans la résolution des problèmes les plus complexes de l'industrie. » M. Vermette a ajouté : « L'objectif et les investissements de Nanotech dans le développement de technologies matérielles et logicielles nous distinguent de nos concurrents. Le fait que ce centre de développement de processus soit plus proche de l'université nous permettra de mieux développer nos équipements leaders du marché et notre logiciel NanoCAM4®, et d'en faire des démonstrations en temps réel. »

Rick Tankersley, Vice-chancelier pour la recherche et le développement économique à l'UNC Charlotte, a ajouté : « Nous sommes très heureux de la décision de Moore Nanotechnology d'ouvrir son centre de développement de processus à proximité du campus de l'UNC Charlotte. L'université possède à la fois les aptitudes techniques et le capital en ressources humaines nécessaires pour collaborer à un très haut niveau et étendre les activités de recherche sur la feuille de route de Nanotech. Nous sommes impatients de soutenir et d'étendre notre relation. »

Matt Davies, ancien directeur du Center for Freeform Optics et actuel professeur d'ingénierie mécanique et de science de l'ingénierie à l'UNC Charlotte, a commenté : « Sur la base de nos recherches et de notre expérience dans la fabrication d'optiques freeform, Nanotech est un leader mondial dans la conception, le développement et le déploiement d'équipements de tournage au diamant. Le fait que son centre de développement de processus soit plus proche du campus facilitera grandement la future collaboration. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de Nanotech. »

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) a été fondée à Keene, N.H., en 1997, en tant que filiale autonome de Moore Tool Company. Nanotech est un leader mondial en conception, développement et fabrication de machines-outils ultra-précises à la pointe de la technologie et en processus associés (tournage au diamant à pointe unique, micro-usinage, micro-rectification et moulage par pression de verre) pour la production de composants optiques avancés dans les secteurs de l'électronique de grande consommation, de la défense, de l'aérospatial, de l'éclairage, de la santé et de l'automobile. Moore Tool, fondée en 1924 et située à Bridgeport, dans le Connecticut, est présente depuis longtemps sur les marchés des machines-outils de précision et de très haute précision. Aujourd'hui, Moore Tool fournit une gamme complète de rectifieuses CNC haute performance, ainsi que des services de fabrication de précision en sous-traitance certifiés selon les normes ISO 9001:2015 et AS9100C. Moore Nanotechnology et Moore Tool sont des entreprises à intégration verticale de PMT Group.

