September 22, 2020 19:57 ET

미국 뉴햄프셔주 스완지, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 초정밀 절삭 가공 시스템 공급사인 Moore Nanotechnology Systems (이하 Nanotech)는 미국 노스캐롤라이나주 콩코드에 초정밀 절삭(UPM) 공정 개발센터를 개소했다고 발표했다.



Nanotech는 고성능 광학 시스템 수요가 계속 확대되면서 전 세계 곳곳에서 상당한 성장 기회를 맞고 있다. 부지 면적이 3,500제곱피트인 본 시설은 차세대 다이아몬드 선삭 장비, 첨단 측량 및 분석 도구 등 Nanotech의 최신 기술이 적용되며 하드웨어 공정 개발 활동이 이루어질 예정이다.

Nanotech는 같은 주에 위치한 노스캐롤라이나대 샬럿 캠퍼스(UNC Charlotte) 인근에 본 시설을 건립했는데, 이는 다이아몬드 절삭 연구자인 맷 데이비스(Matt Davies) 교수와 정밀 측정을 연구하는 크리스 에반스(Chris Evans) 교수와의 협업 관계를 강화하기 위한 차원이다. 마크 붐가든(Mark Boomgarden) Nanotech 사장 겸 CEO는 “양측은 지난 2년 간 시장과 학계가 참여할 새로운 길을 모색하기 위한 전략적 연구 활동을 진행해 왔다. 이는 기존 고객과 잠재적 고객들을 위해 우리 브랜드를 내세워 각종 복잡한 문제를 해결하기 위함”이라면서 “초정밀 가공과 측정 분야에 전문성을 축적해 온 UNC Charlotte과 같은 미국 내 대학교과 긴밀해 협력함으로써 우리 제품과 기술 수준을 높일 수 있는 기회가 열리게 된다. 이번 센터 개소는 Nanotech이 업계 발전을 위한 노력을 보여주기 위한 또 하나의 성과”라고 밝혔다.

UNC Charlotte은 맷 데이비스 교수가 소장을 맡고 있으며 전 세계적으로 유명한 정밀측정연구소가 위치해 있다. 특히 다이아몬드 선삭 관련 전문성은 미국 내에서 최고 수준으로 꼽힌다.

폴 벌멧(Paul Vermette) Nanotech 엔지니어링팀장은 “Nanotech는 제품과 기술 로드맵 확장과 투자를 지속하고 있으며, 이번에 공정 개발센터 건립은 업계에서 가장 복잡한 이슈들을 해결하는 핵심 역할을 맡게 될 것”이라면서 “특히 Nanotech는 하드웨어와 소프트웨어 기술 개발 양쪽에 모두 초점을 맞추고 있기 때문에 경쟁사들보다 앞서나가고 있다. 대학교 인근에 공정 개발센터를 건립함으로써 시장을 선도하는 우리 회사의 장비와 NanoCAM4® 소프트웨어 개발 노력을 강화하고 실시간으로 이를 시연할 수 있을 것”이라고 말했다.

릭 탱커슬리(Rick Tankersley) UNC Charlotte 연구 및 경제개발 담당 부학장은 “Moore Nanotechnology가 공정 개발센터를 UNC Charlotte 캠퍼스 바로 인근에 건립하게 되어 기쁘다. 본교는 매우 높은 수준의 기술적 적성과 인적 자원, 자본을 보유하고 있으며 Nanotech의 로드맵과 관련된 연구 활동을 확장해 나갈 수 있다. 앞으로 양측의 관계가 증진되기를 기대한다”고 말했다.

Center for Freeform Optics 소장을 역임한 맷 데이비스(Matt Davies) UNC Charlotte 기계공학 및 기초공학과 교수는 “Nanotech는 자유형 광학 제조와 관련된 본교의 연구와 경험에 기반해 다이아몬드 선삭 장비 설계, 개발, 도입 분야 글로벌 리더 기업으로 자리매김했다. 공정 개발센터가 본교 캠퍼스 인근에 위치함으로써 양측의 협업이 훨씬 쉬워지게 됐으며 앞으로 Nanotech와의 협력 강화가 기대된다”고 말했다.

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech)는 1997년 미국 뉴햄프셔주 킨에서 Moore Tool Company의 독립 자회사로 출범했다. Nanotech는 소비자 가전, 방위산업, 항공우주, 조명, 의학 및 자동차 산업에서 첨단 광학 제품 생산에 사용되는 최첨단 초정밀 절삭 도구 및 관련 공정(단연 다이아몬드 선삭, 초정밀 밀링, 초정밀 연삭, 유리 몰딩 프레스)을 설계, 개발 및 제조하는 세계적 기업이다. 1924년 창립했으며 미국 코네티컷주 브리지포트에 위치한 Moore Tool은 정밀 및 초정밀 절삭 도구 시장에서 오랜 역사를 자랑한다. 현재 Moore Tool은 고성능 CNC 지그 연삭기 제품군을 공급하며 ISO 9001:2008과 AS9100C 인증을 획득한 계약 형태의 정밀 제조 서비스를 제공한다. Moore Nanotechnology와 Moore Tool은 수직 통합된 PMT Group 산하 계열사다.

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com



Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

