SWANZEY, N.H., Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Moore Nanotechnology Systems (“Nanotech”), fornecedor global líder de sistemas de usinagem de ultra precisão, anuncia a inauguração do seu Centro de Desenvolvimento de Processos de Usinagem de Ultra Precisão (UPM) em Concord, Carolina do Norte.



A Nanotech tem observado um crescimento significativo em o mundo com a expansão da demanda de sistemas ópticos de alto desempenho. Esta instalação de 325 m2 empregará os mais recentes avanços da tecnologia da Nanotech, para incluir torno de diamante da próxima geração, metrologia e ferramentas de ponta para análise, e atividades de desenvolvimento de processo do hardware.

A Nanotech tomou a decisão de construir esta instalação perto do campus da UNC em Charlotte para criar uma relação mais colaborativa com Matt Davies na pesquisa de tornos de diamantes e com Chris Evans na metrologia da precisão. Mark Boomgarden, Presidente e CEO da Nanotech disse: "Nos últimos dois anos, temos procurado ativa e estrategicamente novas maneiras de envolver o mercado e a academia - resolvendo problemas complicados e colocando nossa marca na frente dos clientes e novos usuários potenciais.” O Sr. Boomgarden continuou: “O trabalho junto à uma universidade americana como a UNC Charlotte com experiência em usinagem e metrologia de ultra precisão, é uma grande oportunidade para a Nanotech colaborar e avançar nossas ofertas do produto e da tecnologia. Este é mais um passo que a Nanotech está dando para compartilhar o nosso compromisso com a indústria.”

A UNC Charlotte é conhecida internacionalmente pelo seu Centro de Metrologia de Precisão e, através do trabalho liderado por Matt Davies, a sua experiência com tornos de diamantes é considerada uma das maiores do país.

Paul Vermette, Vice-Presidente de Engenharia da Nanotech disse: “A Nanotech continua a expandir e investir em nossos planos de produtos e tecnologias, e este Centro de Desenvolvimento de Processos será um grande condutor para a resolução das questões mais complicadas da indústria.” O Sr. Vermette continuou: “O foco e os investimentos da Nanotech em desenvolvimento de tecnologia de hardware e software são o nosso diferencial dos concorrentes. Este Centro de Desenvolvimento de Processos localizado próximo à Universidade nos permitirá desenvolver e demonstrar melhor nosso equipamento e software NanoCAM4® líderes do mercado, em tempo real.”

Rick Tankersley, Vice-Chanceler de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico da UNC Charlotte acrescentou: “Estamos muito entusiasmados com a decisão da Moore Nanotechnology de abrir seu Centro de Desenvolvimento de Processos tão perto do campus da UNC Charlotte. A Universidade tem aptidão técnica e capital de recursos humanos para colaborar em um nível muito alto e expandir as atividades de pesquisa dos planos da Nanotech. Estamos prontos para apoiar e expandir nosso relacionamento.”

Matt Davies, ex-Diretor do Centro para a Óptica da Forma Livre e atual Professor de Engenharia Mecânica e Ciência da Engenharia da UNC Charlotte, comentou: “De acordo com a nossa pesquisa e experiência com a fabricação de óptica de forma livre, a Nanotech é líder global de design, desenvolvimento e implantação de tornos de diamante. O Centro de Desenvolvimento de Processos localizado mais próximo do campus facilitará muito mais a nossa colaboração futura. Estou pronto para trabalhar com a equipe da Nanotech.”

A Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) foi fundada em Keene, NH em 1997 como uma subsidiária autônoma da Moore Tool Company. Nanotech é líder mundial de design, desenvolvimento e fabricação de ferramentas de ultra precisão de última geração e processos associados (tornos de diamante de ponto único, micro moagem, micro trituração e moldagem por prensa de vidro) para a produção de componentes ópticos avançados para os setores de eletrônica de consumo, espaço, defesa, aeroespacial, iluminação, médicos e automotivos. A Moore Tool, fundada em 1924 e localizada em Bridgeport, Connecticut, tem uma longa história nos mercados de máquinas-ferramenta de precisão e ultra precisão. Atualmente a Moore Tool fornece uma linha completa de jig grinders CNC de alto desempenho, juntamente com serviços de fabricação de precisão de contrato certificados para ISO 9001:2015 e AS9100D. Moore Nanotechnology e Moore Tool estão integradas verticalmente sob o PMT Group.

