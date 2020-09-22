新罕布什尔州斯旺希, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球超精密加工系统领先供应商Moore Nanotechnology Systems（下文简称“Nanotech”）宣布为北卡罗来纳州康科德市的超精密机加工（UPM）工艺开发中心举行盛大揭幕典礼。

随着高性能光学系统需求的不断扩大，Nanotech在全球范围内取得了显著的增长。这一占地3500平方英尺的设施将运用Nanotech的最新技术成就，包括下一代金刚石车削设备、最先进的测量和分析工具以及硬件工艺开发活动。

Nanotech特意决定将这一设施设在北卡罗莱纳大学夏洛特分校附近，以与金刚石车削研究领域的Matt Davies以及精密计量学领域的Chris Evans建立更紧密的合作关系。Nanotech总裁兼首席执行官Mark Boomgarden表示：“过去两年来，我们一直积极地从战略性的高度寻找新的方式来促进市场与学术界的参与——解决复杂的问题并将向客户和新的潜在用户推广我们的品牌。” Boomgarden先生接着说：“北卡罗莱纳大学夏洛特分校在超精密 机加工和计量学 方面拥有深厚的专业知识，与这样的美国大学密切合作，为Nanotech提供了一个合作和推进我们产品和技术进步的绝佳机会。这只是Nanotech为共担行业承诺而迈出的又一步。”

北卡罗莱纳大学夏洛特分校因其精密计量中心而享誉全球，通过Matt Davies领导的工作，其金刚石车削专业能力在美国名列前茅。

Nanotech工程副总裁Paul Vermette表示：“Nanotech继续扩大并投资我们的产品和技术路线图，而这一工艺开发中心将成为解决最复杂行业问题的关键推动力。” Vermette先生继续说：“Nanotech专注于硬件和软件技术开发并加大这方面的投资是让我们在竞争中脱颖而出的原因所在。将这一工艺开发中心设在大学附近，能够让我们更好地实时开发和展示市场领先的设备和NanoCAM4®软件。”

北卡罗莱纳大学夏洛特分校研究和经济发展副校长Rick Tankersley补充道：“我们非常高兴Moore Nanotechnology决定在北卡罗莱纳大学夏洛特分校附近开设工艺开发中心。我们大学拥有技术能力和人力资源资本，可以进行非常高水平的合作，并扩充Nanotech路线图中的研究活动。我们期待着支持和扩展我们的合作关系。”

北卡罗莱纳大学夏洛特分校前自由曲面光学中心主任、现大学机械工程和工程科学教授Matt Davies表示：“基于我们的研究和制造自由曲面光学器件的经验，Nanotech是设计、开发和部署金刚石车削设备的全球领先企业。他们在我们校园附近设立工艺开发中心将使我们未来的合作更为方便。我期待与Nanotech团队合作。”

Moore Nanotechnology Systems（Nanotech）于1997年在新罕布什尔州基恩成立，是Moore Tool Company旗下的独立子公司。Nanotech是一家全球领先企业，主要为消费电子、太空、国防、航空、照明、医疗和汽车领域先进光学组件制造商提供最先进的超精密机床及相关工艺（单点金刚石车削、微铣削、微研磨和玻璃压模）的设计、开发和制造。Moore Tool成立于1924年，位于康涅狄格州布里奇波特，在精密和超精密机床行业拥有悠久的历史。如今，Moore Tool可提供完整的高性能CNC坐标磨床系列以及通过ISO 9001:2015和AS9100D认证的合同精密制造服务。Moore Nanotechnology和Moore Tool已垂直整合到PMT集团旗下。

Moore Nanotechnology Systems：www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc：www.mooretool.com

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销售和营销副总裁

电话：+1 603 352 3030

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