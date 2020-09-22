新罕布什爾斯旺茲, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的超精密加工系統供應商 Moore Nanotechnology Systems (「Nanotech」) 宣佈在北卡羅來納州康科德開設其超精密加工 (UMM) 流程開發中心。



隨著市場對高性能光學系統的需求不斷擴大，Nanotech 在全球各地都取得顯著增長。這所 3500 呎的開發中心將採用 Nanotech 的最新技術，包括新一代金剛石切削設備、最先進的計量和分析工具，以及硬件流程開發活動。

Nanotech 特別選擇在北卡羅來納大學夏洛特分校校園附近建立這所開發中心，以與 Matt Davies 在金剛石切削研究和 Chris Evans 的精確計量方面建立更緊密的合作關係。Nanotech 主席兼行政總裁 Mark Boomgarden 表示：「過去兩年，我們一直積極和有策略地搜尋新方式來吸引市場和學術界參與、解決複雜的問題，並向客戶和新潛在用戶展示我們的品牌。北卡羅來納大學夏洛特分校等美國大學在超精密 加工和計量 方面擁有專業知識，Nanotech 與它們緊密合作是極佳的協作機會，可以推進產品和技術。這是 Nanotech 分享業界承諾的另一體現。」

北卡羅來納大學夏洛特分校的 Center for Precision Metrology（精密計量中心）全球著名，而且 Matt Davies 更帶領技術發展，其金剛石切削專業技術處於全美國最高水平。

Nanotech 工程副總裁 Paul Vermette 表示：「Nanotech 繼續擴大和投資於我們的產品和技術路線圖，而這所流程開發中心將成為解決業界最複雜問題的主要動力。Nanotech 重點開發和投資於硬件和軟件技術，藉此在競爭對手中別樹一幟。這所流程開發中心設於大學附近，有助我們實時開發和展示領先市場的設備和 NanoCAM4® 軟件。」

北卡羅來納大學夏洛特分校的 Research and Economic Development（研究和經濟發展）副院長 Rick Tankersley 補充說：「我們對 Moore Nanotechnology 的決定感到非常興奮，他們的流程開發中心就在我們的校園附近。我們這所大學擁有技術能力和人力資源，可以與 Nanotech 於極高水平協作，並擴大 Nanotech 路線圖上的研究活動。我們期待著支持和擴展我們的關係。」

北卡羅來納大學夏洛特分校 Center for Freeform Optics（自由曲面光學中心）前總監及現任 Mechanical Engineering and Engineering Science（機械工程及工程科學）教授 Matt Davies 表示：「憑藉我們在研究及製造自由曲面光學的經驗，Nanotech 的金剛石切削設備設計、開發及部署技術領先全球。其流程開發中心設在校園附近，有助未來的合作。我期待與 Nanotech 團隊合作。」

Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) 於 1997 年在新罕布什爾州基恩成立，是摩爾工具公司的獨立子公司。Nanotech 在設計、開發和製造最先進超精密機床及及相關技術（單點金剛石切削、微銑削、微研磨和玻璃壓模）方面是全球領導者，為消費電子、太空、國防、航空、照明、醫療和汽車範疇生產先進的光學組件。Moore Tool 成立於 1924 年，位於康涅狄格州的布里奇波特，在精密和超精密機床市場上擁有悠久的歷史。至今，Moore Tool 提供了完整的高性能 CNC 夾具磨床系列，以及通過 ISO 9001:2015 和 AS9100D 認證的合約精密製造服務。Moore Nanotechnology 和 Moore Tool 已垂直整合到 PMT 集團旗下。

Moore Nanotechnology Systems: www.nanotechsys.com

Moore Tool, Inc: www.mooretool.com

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Moore Nanotechnology Systems

銷售及市場推廣副總裁 Scott Gerhart

電話：+1 603 352 3030

gerhart@nanotechsys.com