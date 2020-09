QUEBEC CITY, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder em tecnologia de detecção de Nível 1 a Nível 5, tem o prazer de anunciar a honra de ter recebido o Prêmio de Produto Excelente e Inovador pelo seu produto Leddar™ Pixell , concedido pela Associação da Indústria de Eletrônica Automotiva de Shenzhen (SZAEIA) em uma cerimônia de premiação realizada no dia 10 de setembro de 2020, em Shenzhen, China.



O Prêmio de Produto Excelente e Inovador está focado nos produtos que impactam a indústria automotiva da China. Ao longo dos anos, o prêmio conquistou uma reputação de confiança na indústria automotiva chinesa devido ao seu rigoroso processo de avaliação e painéis de juízes especializados de classe mundial. Os premiados são amplamente conhecidos e respeitados pela indústria automotiva internacional. Os prêmios cobrem uma ampla gama de empresas que apoiam a indústria automotiva da China, incluindo grandes e médias empresas de automóveis, fabricantes de veículos, fornecedores de Nível 1-2, universidades e instituições de pesquisa científica.

Com sua grande contribuição para a promoção de tecnologias automotivas e atividades inovadoras, esses prêmios têm uma enorme influência e uma posição significativa não só na indústria automobilística da China, mas também na comunidade científica internacional. Fundada em 2010, a Associação da Indústria de Eletrônica Automotiva de Shenzhen (AEIA) é uma organização sem fins lucrativos que consiste em empresas de autoeletrônica e de peças de Shenzhen, atualmente composta por mais de 500 membros em toda a China.

O Leddar Pixell é o LiDAR de estado sólido mais robusto do mercado. Este sensor fornece um campo de visão horizontal de 180 graus (FoV) e pode fornecer cobertura de 360 graus de um veículo quando quatro módulos são usados. O Leddar Pixell oferece a melhor resistência a choques e vibrações da categoria, atendendo aos requisitos ISO 16750-3, estando em conformidade com a norma SAE J1455 para intrusão de poeira pesada, posicionando o Leddar Pixell para uso nos mercados de veículos industriais que exibem robustez e durabilidade. Além disso, o Leddar Pixell é certificado IP67 e fornece um MTBF de mais de 148.000 horas, o que equivale a dez vezes ao das soluções de digitalização.

O Leddar Pixell é ideal para shuttles, robôs, ADVs e outros veículos off-road usados em aplicações de construção, agricultura e mineração.

“A LeddarTech tem a honra de receber o Prêmio de Produto Excelente e Inovador pela Associação da Indústria de Eletrônica Automotiva de Shenzhen (SZAEIA)”, comentou o Dr. David Cheskis, Vice-Presidente de Gestão de Produto da LeddarTech, Leddar Pixell . “O Leddar Pixell recebeu pela primeira vez um prêmio no CES 2020, e esse prêmio de uma organização de prestígio como o da SZAEIA é muito importante.” O Dr. Cheskis continuou: “A LeddarTech está empenhada em desenvolver produtos e soluções para o aprimoramento da segurança, acelerando o ADAS e o AD. O Leddar Pixell, que está sendo implantado globalmente, é um exemplo da nossa estratégia de produtos inovadores e pioneiros.”

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™. A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Nível 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™. A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma de Nível 1-5.

