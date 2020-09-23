魁北克市, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一至五级ADAS和AD传感技术领域的领先企业LeddarTech®非常高兴地宣布，Leddar™ Pixell于2020年9月10日在中国深圳荣获深圳市汽车电子行业协会颁发的卓越创新产品奖。



卓越创新产品奖关注对中国汽车行业产生影响的产品。该奖项凭借严格的评审程序和世界一流的专家评审小组，多年来已在中国汽车行业赢得了可信的声誉。获奖者在国际汽车行业得到广泛认可和推崇。奖项评选范围覆盖支持中国汽车工业的众多领域，包括大中型汽车企业、车辆制造商、一二级供应商、大学和科研机构。

这些奖项为促进汽车技术和创新活动作出了重要贡献，不仅在中国汽车工业领域而且在国际科学界都具有巨大的影响力和重要地位。深圳市汽车电子行业协会(AEIA)成立于2010年，是由深圳市汽车电子及相关零部件企业组成的非营利性组织，目前在全国有500多家会员单位。

Leddar Pixell是市场上最坚固可靠的固态LiDAR。这种传感器提供180度水平视场(FoV)，使用四个模块时可提供车辆的360度覆盖。Leddar Pixell具有同类最佳抗冲击和振动性能，满足ISO 16750-3标准要求，符合SAE J1455严重粉尘侵入标准，使Leddar Pixell适用于需要坚固性和耐用性的工业车辆市场。另外，Leddar Pixell通过IP67认证，提供超过148,000小时的MTBF，相当于扫描解决方案的10倍。

Leddar Pixell非常适合用于班车、机器人出租车、ADV，以及建筑、农业和采矿行业用途的其他非公路车辆。

“LeddarTech非常荣幸地获得深圳汽车电子行业协会(SZAEIA)为Leddar Pixell颁发的杰出创新产品奖，” LeddarTech产品管理副总裁David Cheskis博士表示。“Leddar Pixell在CES 2020首次获奖，而获得深圳市汽车电子行业协会这样一家享有声望的组织颁发的奖项意义十分重大。” Cheskis博士继续说道，“LeddarTech致力于开发在加速ADAS和AD的同时提高安全性的产品和解决方案。Leddar Pixell正在全球范围内部署，是我们创新和开创性产品战略的一个范例。”

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，其超过95项专利技术（已授予或申请中）提升了1-5级的ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问www.leddartech.com，或者在LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube上关注我们。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.企业全球营销和传播副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。