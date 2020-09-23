魁北克市, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 及 AD 感應技術領域的領導者，欣然宣佈在深圳市汽車電子行業協會 (SZAEIA) 於 2020 年 9 月 10 日在中國深圳舉行的頒獎典禮上，其產品 Leddar™ Pixell 榮獲優秀創意產品獎。



優秀創意產品獎頒發給影響中國汽車行業的產品。多年來，該獎項憑藉其嚴格的評估流程及世界一流的專家評審團贏得中國汽車行業的信任。獲獎者得到國際汽車行業的廣泛認可及尊重。所頒發的獎項涵蓋支持中國汽車行業的眾多公司，包括大中型汽車公司、汽車製造商、1-2 級供應商、大學及科研機構。

這些獎項對促進汽車技術及創新活動作出巨大貢獻，不僅在中國汽車行業，並且在國際科學界亦有深遠影響力及顯著地位。深圳市汽車電子行業協會 (AEIA) 成立於 2010 年，是一家非牟利機構，由深圳的汽車電子及相關零件企業組成，目前在中國擁有逾 500 名會員。

Leddar Pixell 是市面上最強大的固態 LiDAR。該感應器提供 180 度水平視野 (FoV)，在使用四個模組的情況下，可提供 360 度的車輛覆蓋範圍。Leddar Pixell 提供了一流的抗衝擊及震動性能，符合 ISO 16750-3 要求，並符合 SAE J1455 的重度灰塵侵入標準，將 Leddar Pixell 定位於需要堅固性及耐用性的工業車輛市場。此外，Leddar Pixell 還通過 IP67 認證，並提供超過 148,000 小時的 MTBF，相當於掃描解決方案的十倍。

Leddar Pixell 最適合用於穿梭巴士、無人駕駛的士、ADV 及建築、農業及採礦應用所使用的其他越野車。

LeddarTech 產品管理副總裁 David Cheskis 博士表示：「LeddarTech 非常榮幸能憑藉 Leddar Pixell 獲得深圳市汽車電子行業協會 (SZAEIA) 的優秀創意產品獎。Leddar Pixell 首次在 2020 年 CES 上獲獎，而這個由聲望卓著機構 SZAEIA 頒發的獎項意義重大。LeddarTech 致力於開發能夠提高安全性，同時加速 ADAS 及 AD 的產品及解決方案。在全球範圍內部署的 Leddar Pixell 是我們創新及開拓性產品策略的一個明證。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使其能夠基於 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有基於 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR，其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新， 其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及第 1 級至第 5 級的無人駕駛能力。

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