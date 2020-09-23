カナダ、ウォータールー, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies（NYSE: TDY）の傘下で、デジタルイメージングテクノロジーの分野において世界屈指の企業であるTeledyne DALSAは、皮膚温度上昇スクリーニングに特化したCalibirカメラシリーズの新機種、GXFモデルを発表します。

このカメラでは、Calibir GXMを基にして、体温の検知範囲における測定精度と熱安定性を最適化しました。VGAまたはQVGAの解像度を有し、異なるレンズの使用により、水平方向の視野角を24度から70度まで網羅します。新しいGXFカメラを搭載したシステムのIEC 80601-2-59-2017認証は申請中です。Calibir GXMモデルと同様、新しいGXFカメラは、米国国防権限法（NDAA）第889項に準拠しています。現在、サンプルを提供中です。

詳細や供給可否については、次にお問い合わせください。Arnaud Crastes、事業展開部長、arnaud.crastes@teledyne.com、+33 607 151 297

Teledyne DALSAは、Teledyne Imagingグループの傘下で、マシンビジョン市場向けのデジタルイメージング・コンポーネントを設計、製造、開発する世界でトップクラスのメーカーです。Teledyne DALSAのイメージ センサー、カメラ、スマートカメラ、フレーム グラバー、ソフトウェア、その他の各種ビジョン ソリューションは世界中の何千にも及ぶ自動検査システムや多くの産業分野（半導体、太陽電池、フラットパネル ディスプレイ、エレクトロニクス、自動車、医療、梱包システム、一般製造業）で採用されています。詳しくは、www.teledynedalsa.com/mvをご覧ください。

Teledyne Imagingは、Teledyne傘下の最先端テクノロジー企業グループです。Teledyne Imagingは、長年の経験と、業界全般における専門技術を有する比類のない集団です。グループ内の各社は、単独でクラス最高度のソリューションを提供します。またグループとして各社それぞれの強みを統合また活用し、世界中で幅広く奥深いイメージングおよび関連技術のポートフォリオを提供します。航空宇宙から産業検査、科学的調査、分光測定、放射線撮影や放射線治療、地理空間測量、そして最先端MEMSや半導体ソリューションにいたるまで、Teledyne Imagingは、最も困難な業務を取り扱うためのカスタマーサポートと、技術的専門知識を世界各地で提供します。同グループのツール、テクノロジー、また視覚ソリューションは、お客様にユニークな競争上の優位性をもたらすために構築されています。

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