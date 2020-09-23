加拿大滑鐵盧 , Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨數位影像處理技術全球領導者 Teledyne DALSA，正推出 Calibir 相機系列的新成員 GXF 型號，專門用來篩查偏高體表溫度。



相機以 Calibir GXM 作為基礎，並針對體溫偵測範圍內的測量精確性和熱穩定性進行最佳化。相機可提供 VGA 或 QVGA 解析度和不同的鏡頭，涵蓋 24 到 70 度的水平視野檢視範圍。正在等待獲得 IEC 80601-2-59-2017 系統認證，包括新的 GXF 相機。如同 Calibir GXM 型號，新的 GXF 相機符合 NDAA 第 889 部分的規範。目前可提供樣本。

如需更多資訊和可用性，請聯絡：業務開發總監 Arnaud Crastes arnaud.crastes@teledyne.com，+33 607 151 297

Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne Imaging 集團，在機器視覺市場上，是設計、製造和部署數位影像處理元件的世界領導者。Teledyne DALSA 影像感測器、相機、智慧型相機、影像擷取卡、軟體和視覺解決方案用於全球和各個產業中數千個自動化檢查系統，包括半導體、太陽能電池、平面顯示器、電子裝置、汽車、醫療、包裝和一般製造。如需更多資訊，請至 www.teledynedalsa.com/mv。

Teledyne Imaging是一個匯集了 Teledyne 集團下數個尖端公司的團組。Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，結合這些公司並發揮彼此的優勢，提供全球最徹底、最廣泛的視覺以及相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

所有商標皆由其各自的公司註冊。

Teledyne DALSA 保留隨時變更的權利，恕不另行通知。

媒體聯絡：

Geralyn Miller

全球媒體關係部門

519-886-6000 分機2187

geralyn.miller@teledyne.com

銷售聯絡：

TDI_Sales.Asia@teledyne.com

本新聞發佈隨附的相片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d101c37-d6c0-4b95-8588-59af16263d70