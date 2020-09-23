加拿大滑铁卢, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字成像技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 推出专用于皮肤温度升高筛查的 GXF 机型，它是 Calibir 相机系列的新成员。



此款相机在 Calibir GXM 机型的基础上进行了优化，测量精度更高，并且在人体温度检测范围内可以保持更佳的热稳定性。相机提供 VGA 或 QVGA 级别分辨率并配置不同的镜头，可覆盖 24-70 度之间的水平视野范围。包括新型 GXF 相机在内的系统正在等待 IEC 80601-2-59-2017 认证。新款 GXF 相机与 Calibir GXM 机型都符合 NDAA 第 889 条的规定。现可提供产品样本。

如需了解更多信息或获取产品，请联系：业务发展总监 Arnaud Crastes，arnaud.crastes@teledyne.com，+33 607 151 297

Teledyne DALSA 是 Teledyne Imaging 集团的一部分，在机器视觉市场中是设计、制造和部署数字成像组件的全球领导厂商。Teledyne DALSA 成像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案应用于全球成千上万台自动检测系统并且跨越多种产业，包括半导体、太阳能电池、平板显示、电子产品、汽车、医疗、包装和一般制造等。如需更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/mv。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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