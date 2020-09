RANCHO SANTA FE, Califórnia, Sept. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ValueSelling Associates, Inc. anuncia a sua parceria com Tiago Pinto, no intuito de incrementar as ofertas de formação personalizada de vendas e de coaching de vendas da ValueSelling em Portugal.



No desempenho das suas funções, o Tiago apoia comerciais, chefes de vendas e diretores executivos para atingir os objetivos de receitas através do ValueSelling Framework®, uma conceituada estratégia de vendas baseada em valor. Ao longo da sua carreira de sucesso de mais de 20 anos como gestor, o Tiago colaborou com líderes de vendas e as suas equipas na indústrias farmacêutica, na distribuição e nos serviços profissionais, ajudando-os, não só, a gerar maiores vendas em condições complexas do mercado B2B, como também a alinhar as suas estratégias go-to-market com os sues processos de vendas.

Antes de se juntar à ValueSelling Associates, o Tiago exerceu vários cargos: controller financeiro nos CTT, Correios de Portugal; especialista em Balanced Scorecard na Novabase; gestor de RH nos Hotéis Altis, consultor de vendas na Mind Capital, uma empresa líder na formação em Portugal; e ainda de co-fundador e Board Member da Beta-i, consultora de inovação e apoio a startups. O Tiago deu os primeiros passos na sua carreira de vendas como consultor e formador no Grupo Miller Heiman.

Baseado em Lisboa, o Tiago é fluente em Inglês e Português, obteve uma Licenciatura em Engenharia Industrial na Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNL) e uma pós-graduação em International Hotel Management na Escola Superior de Hotelaria do Estoril.

“O Tiago encara apaixonadamente a prestação de apoio a empresas, com o objetivo de as ajudar na transformação das vendas de uma forma mensurável e sustentável,” declarou a Presidente e CEO da ValueSelling Associates, Julie Thomas. “Quer prestando apoio a empresas emergentes no seu processo de desenvolvimento até atingirem “maturidade para o investidor” ou apoiando líderes de vendas durante a implementação de processos e métodos de vendas conceituados, o Tiago foca-se sempre no alcance dos resultados pretendidos.”

Sobre a ValueSelling Associates, Inc.

ValueSelling Associates é a fundadora do ValueSelling Framework®, a estratégia de vendas prática e comprovada de preferência dos profissionais de vendas pelo mundo fora. Desde 1991, a ValueSelling Associates apoiou milhares de profissionais de vendas no aumento da sua produtividade de vendas, bem como no crescimento imediato das receitas. Oferece formação à medida a empresas FORTUNE 1000, médias empresas e start-ups, rumo à eficácia e ao alcance dos resultados de vendas. www.valueselling.com

