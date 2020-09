澳大利亚,悉尼, Sept. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 澳大利亚皇冠房地产集团(Crown Group)隆重庆祝Eastlakes Live项目第一栋大楼竣工,为这一当地数十年来最激动人心的住宅商业综合项目的开发进程点亮了一个重要的里程碑。



Eastlakes Live by Crown Group项目于2020年6月获批,是新南威尔士州政府全新“Planning System Acceleration Program”(规划系统加速计划) 的一部分,后者旨在旨在为当地促进经济、推动就业。

该项目将建成一个全新的地区性生活中心,包含豪华公寓及零售餐饮区,成为吸引人流聚集的目的地。项目一期将于2021年年中完工,推出133套公寓住宅和一个有13个商铺的购物中心。二期紧随其后,将建成一个新生活中心及多达80间餐厅、咖啡馆、商店与超市。

新南威尔士州财长Dominic Francis Perrottet表示,此项目将为新南威尔士州带来490套新住宅,并在Eastlakes镇中心创建一个全新的购物区,同时还在建筑行业创造许多重要就业机会,开业后更是会带来一系列永久性的工作岗位。

他说,“地产与建筑业的健康,对新南威尔士州稳就业、引投资十分重要——新南威尔士州有四分之一的人从事这些行业。Eastlakes Live对促进本地区就业和改造而言,有非同寻常的意义,对整个州十分重要。”

在这个开发项目中,皇冠房地产集团承诺投入公益性建设,投资155万澳元建设新的公共设施和空间,另外还会建造300万澳元的经济适用房。

皇冠房地产集团还提议在二期的购物中心里开辟一块位于底层的公共空间,供议会使用。

皇冠房地产集团总裁兼集团首席执行官Iwan Sunito先生表示,此次的竣工仪式标志着这一投资10亿澳元的开发项目实现了一个重要的里程碑,并且这一项目将让悉尼内圈东南片区华丽蜕变,拥有首屈一指的建筑和令人渴慕的生活方式。

“这是悉尼规模名列前茅的住宅开发项目,有八栋大楼和两座购物中心,占地面积达到4公顷,而且将打破Eastlakes地区的建筑高度新纪录。新南威尔士州政府批准这一项目,给了我们向前推进的巨大勇气。我们希望能创造一个全新的社区,打造优越的生活环境,吸引周边地区的人来到这里。这里将成为悉尼居民的生活焦点,因为它位于市中心、机场、海滩的交界处,而且是通往东边近郊区的必经门户。”

这个Eastlakes的全新开发项目由fjmt建筑事务所知名建筑师Francis-Jones Morehen Thorp操刀,设计精湛,令人赞叹。购物中心的内饰由Buchan Group打造。

一期将于2021年年中完工,包含三栋建筑,共计133套公寓,下方是投资3,000万澳元的购物中心。购物中心面积达2,800平方米,提供13个商业空间,包括一个比原先更大的奥乐齐超市、一个Woolworths Metro便利店、面包店、药店、美发美容沙龙、寿司店、报刊杂志经销店/邮局和洗车店等。

投资5亿澳元的项目二期将从2021年年初开工,其中的全新地区性生活中心将为整个项目注入跃动的活力,成为本地人与来访者的聚会之所,提供多达65间商店与餐厅,包括一个全品类Woolworths超市。

项目中还将包含便捷的停车场所,位于Evans大道和Barber大道上。全新的美食街提供一系列缤纷多彩的用餐选择。公寓住宅分布于五幢大楼中。项目二期预计于2024年完工。

Eastlakes Lives by Crown Group项目的公寓住宅打造了一种全新的生活方式,目前售价在749,000-1,953,000澳元之间。售楼中心与样板房位于Eastlakes地区Evans大道19a,每天开放,可预约参观。

垂询更多信息,请访问 www.crowngroup.com.au/eastlakes ,或致电1800 853 162。

关于项目审批

原先的Eastlakes购物中心重建项目由独立规划委员会于2013年9月代表政府规划部审批。

2020年6月,包含修订内容的新方案得到批准,改进了项目北侧的设计,并重新设计了项目南侧。

南侧获批的修订内容包括:

裙楼上方的建筑数量从6栋减少到5栋

高度为一层楼的裙楼上方的建筑由2层楼拔高到8层楼,高度为两层楼的裙楼上方的建筑由4层楼拔高到10层楼

公寓住宅数量由65套增加到490套

总楼面面积由9,650平方米增加到60,469平方米

此次修订方案还增加了465万的公益性建设内容,包括:

投资多达100,000美元升级改造项目周边的公共区域

投资多达155万美元升级改造社区设施与公共空间

建设价值相当于300万澳元或新增公寓总数10%的经济适用房

此项目基于“Planning System Acceleration Program”(规划系统加速计划) 而批准,后者包含一系列措施,加速能为新南威尔士州带来投资和推动经济的项目的评估流程。

