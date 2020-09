Premier paiement d’EUR 20 millions pour l’accord de licence stratégique en Chine

Collaboration avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd

d'une valeur minimale d’EUR 100 millions

Louvain-La-Neuve, Belgium, 24 septembre 2020 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui avoir reçu le premier paiement d’EUR 20 millions de la part de CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Co., Ltd (“CGN Dasheng”). Ce versement fait suite à la signature d'un accord de licence stratégique, annoncée le 26 août 2020, avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. (“CGNNT”), et sa filiale en propriété exclusive CGN Dasheng, pour les droits exclusifs sur la technologie Proteus®PLUS d’IBA en Chine ( voir le communiqué de presse ). La valeur minimale de l’accord en faveur d’IBA est d’EUR 100 millions.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « IBA considère la Chine comme un marché stratégique depuis longtemps. Nous avons un long et fructueux parcours dans ce pays qui nous a permis de devenir le leader du marché. La récente décision du gouvernement chinois d'augmenter le nombre de licences de protonthérapie signifie que ce traitement est appelé à s'étendre considérablement dans les années à venir et, compte tenu des importants besoins en Chine, nous prévoyons que ces futurs centres opteront pour des configurations multisalles. L’accord avec CGNNT procure à IBA, et tous les clients Proteus®PLUS, une large plateforme qui alimentera les innovations technologiques en cours de développement. Cet accord offrira également une belle opportunité d’étendre davantage la communauté IBA dans le monde, le réseau d’experts cliniques et techniques le plus important et expérimenté en protonthérapie. »



Dans le cadre de cet accord, IBA a accordé l’exclusivité des droits pour l’utilisation de sa technologie Proteus®PLUS à CGNNT et CGN Dasheng en République Populaire de Chine à l’exception de Hong Kong, Taiwan et la région de Macao. Le montant de l’accord comprend un droit de licence, un soutien technologique, la vente d’équipements pour une solution Proteus®PLUS à trois salles ainsi qu’une assistance à l’installation. Les versements suivants seront étalés sur les 4 prochaines années. En plus de ces paiements, le contrat prévoit des revenus liés à des redevances annuelles sur les futurs ventes.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®PLUS est une marque déposée de Proteus®235

À propos de CGNNT

CGNNT (code en bourse : 000881.SZ) est une entreprise leader dans l’industrie des applications de technologie nucléaire qui a été restructurée et cotée en bourse (Shenzhen) le 27 février 2017 après une restructuration significative de l’actif de CGN Nuclear Technology Application Co., Ltd. et China Dalian International Cobusiness (Group) Holdings Ltd.

Aujourd’hui, CGNNT a achevé la structure des unités d'affaires principales telles que la fabrication d'accélérateurs, le développement d'applications, le service technique et le matériau polymère modifié. CGNNT incube principalement des services émergents tels que la détection des rayonnements et l'inspection de sécurité (gérée) et les nouvelles applications d'irradiation. La société se développe activement dans des domaines avancés tels que la médecine nucléaire (en particulier le domaine de la protonthérapie), la science agricole nucléaire et la protection d’un environnement nucléaire, avec un marché à venir en croissance en Chine.

Plus d’informations sur : http://www.cgnnt.com.cn

