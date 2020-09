Communiqué de presse

Nomination

François Matray est nommé Directeur Général de MRM

Jacques Blanchard, actuel Directeur Général, conserve ses fonctions d’administrateur de MRM



Paris, le 24 septembre 2020 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, annonce ce jour la nomination de François Matray en qualité de Directeur Général. Cette nomination, qui sera effective à compter du 1er octobre 2020, fait suite à la décision de Jacques Blanchard de prendre sa retraite. Après avoir rejoint MRM et intégré son Conseil d’administration lors de la constitution de la société en foncière en 2007, Jacques Blanchard occupait la fonction de Directeur Général depuis 2009. Il conserve son mandat d’administrateur de la société.

Les membres du Conseil d’administration ont unanimement salué le travail accompli par Jacques Blanchard, de la mise en œuvre de la stratégie de la société au recentrage de l’activité sur l’immobilier de commerce, après avoir mené avec succès en 2013 l’opération de recapitalisation qui s’est notamment traduite par l’arrivée de SCOR en tant qu’actionnaire majoritaire.

François de Varenne, Président du Conseil d’administration de MRM a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir François Matray et de pouvoir nous appuyer sur son savoir-faire et son expérience. Au moment où MRM achève son plan d’investissement initié en 2016, ces qualités constituent de précieux atouts pour préparer les prochaines étapes de la vie de la société et poursuivre son adaptation aux évolutions du secteur du commerce. Je tiens également à saluer tout le travail réalisé par Jacques Blanchard, grâce auquel la société est aujourd’hui dotée d’un patrimoine d’actifs modernisés et redynamisés et d’une situation financière solide. Je me réjouis que le Conseil d’administration puisse continuer de bénéficier de sa connaissance approfondie de la société et de son expertise dans le domaine de l’immobilier de commerce. »

Éléments biographiques de François Matray

François Matray, spécialiste de l’investissement immobilier, devient Directeur Général de MRM le 1er octobre 2020.







Il était depuis 2018 Directeur Général Adjoint de SOCRI REIM. François Matray avait rejoint le groupe familial spécialisé dans l’immobilier commercial et l’urbanisme de cœur de ville en 2014 en tant que Directeur de l’Asset Management, puis Directeur Administratif et Financier.







Il a débuté sa carrière en 2004 chez Axa IM Real Assets où il a d’abord exercé différentes fonctions au sein de la Direction financière. En 2007, il prend des responsabilités de gestion de fonds d’investissement immobiliers sur des activités pan européennes avant d’être nommé, en 2011, Fund Manager, responsable d’un fonds d’investissement spécialisé en centres commerciaux en France et d’une société cotée en Espagne. En 2013, il devient Asset Manager en charge d’un portefeuille de centres commerciaux et de bureaux.







François Matray, 39 ans, est diplômé de l’EDHEC Business School (spécialité Finance) et de l’ESSEC Business School (Master Management Immobilier).

À propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

