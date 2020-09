Vincit Oyj

Lehdistötiedote 24.9.2020 kello 9:00

Vincit Californialle miljoonan euron sopimus verkostoitumis- ja johtamispalveluita tarjoavan yrityksen kanssa

Vincit California on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä New Yorkissa päämajaansa pitävän yhtiön kanssa. Yhtiö tarjoaa naisjohtajille suunnatun ammatillisen verkoston, sekä johtamispalveluita ammatilliseen kehittymiseen. Sopimuksen kesto on lokakuusta 2020 kesäkuun 2021 loppuun ja sen arvo on noin miljoona euroa.

Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu: “On upeaa päästä kehittämään palvelua, joka tukee erinomaista joukkoa vahvoja johtajia. Pääsemme osaltamme edistämään tasa-arvon toteutumista työpaikoilla. Olen ylpeä roolistamme tässä kehityksessä.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Perustimme yhtiön Yhdysvaltoihin vuonna 2016. On mieletöntä kuinka hienosti Ville tiimeineen on saanut homman rockaamaan ja nostamaan tässä ajassa useamman asiakkuuden miljoonaluokkaan. Tästä on erinomaista ponnistaa eteenpäin kohti parempaa huomista myös ison meren takana.”

Lisätietoja:

Vincit California Inc., toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673, ville.houttu@vincit.com

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi