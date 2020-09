SEA TPI, créateur et animateur de centres de services IT, poursuit son développement et confirme une croissance supérieure à 10% de son volume d’activité pour 2020.

Fondé il y a plus de vingt ans, SEA TPI accompagne les plus grands comptes et les ETI dans la mise en œuvre de Centres de Services IT innovants. Dans la relation avec leurs partenaires, les entreprises veulent conserver tous les leviers opérationnels et financiers, mais aussi disposer des innovations et des meilleures pratiques du secteur. Focalisés sur les Opérations IT et le mode RUN, les Centres de Services SEA TPI permettent aux DSI de travailler sur quatre leviers : Améliorer le service pour leurs End User, baisser leurs coûts, libérer leurs équipes de travaux récurrents et assurer une meilleure visibilité du SI et de sa performance.

La combinaison singulière des métiers de la production et de ceux de l’Assistance à l’Utilisation a permis au groupe d’accompagner efficacement ses clients ces derniers mois et particulièrement en cette période de Covid-19 où les notions d’agilitè et de support se sont avérés indispensables à la poursuite de l’activité économique de chaque entreprise. Durant cette période, fort de la pertinence de ses offres, le groupe a poursuivi sa prise de marché, mais également étendu son domaine d’intervention et renforcé sa position chez de nombreux clients. Cette forte traction des activités va amener le groupe à développer ses effectifs et à renforcer ses équipes dans l’ensemble des agences régionales (siège, région Sud, région Nord et Ile de France).

Philippe PELFORT, Président de SEA TPI « La crise du Covid-19 que nous avons traversée a mis en avant la résilience de notre modèle, l’utilité de nos offres et le rôle névralgique que nous jouons aux cotés de nos clients dans la bonne continuation de leurs activités. Plus que jamais, nous allons continuer d’investir pour nous déployer nationalement, faire évoluer nos services, promouvoir notre offres stratégiques et notamment notre label d’AMU (assistance à maitrise d’usage) et recruter de nouveaux talents. »