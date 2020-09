SAN FRANCISCO und BERLIN, Sept. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentful hat heute die Ergebnisse der branchenweit größten Umfrage unter führenden Unternehmen im digitalen Bereich und Erstellern von Inhalten veröffentlicht. Während 90 % der Befragten der Meinung sind, dass die Bereitstellung digitaler Erlebnisse für den Geschäftserfolg wichtig ist, ergab die Umfrage große Unterschiede in Bezug auf die digitalen Fähigkeiten von Marktführern und Nachzüglern.



Die Umfrage unter mehr als 750 führenden Unternehmen und Marktführern im digitalen Bereich, Entwicklern und Erstellern von Inhalten zeigt, dass Marken Schwierigkeiten haben, die von Kunden geforderten digitalen Erlebnisse zu liefern: langsame Markteinführungszeit, hohe Stückkosten im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Erlebnisse und Schwierigkeiten bei der Iteration plagen die Mehrheit der führenden Unternehmen und Marktführer im digitalen Bereich. Für Ersteller von Inhalten und Redakteure besteht das Hauptproblem darin, Inhalte über eine Vielzahl von Kanälen hinweg zu steuern und ihre Einheitlichkeit aufrechtzuhalten.

„Die Diskrepanz zwischen den Erfahrungen, die Kunden wünschen, und dem, was Marken liefern können, wird durch eine Lücke in den digitalen Fähigkeiten von Unternehmen verursacht“, so Steve Sloan, CEO von Contentful. „Eines der klaren Hindernisse sind alte Content-Management-Systeme (CMS) der letzten Generation. Sie behindern die schnelle Erstellung und Iteration überzeugender digitaler Erlebnisse. Die Zeit, um diese zu liefern, insbesondere in diesem sich schnell verändernden Markt, hat einen erkennbaren Einfluss auf den Umsatz. Die Unternehmen, die Geschwindigkeit und Flexibilität priorisieren, übertreffen ihre Mitbewerber und werden im Zeitalter von ‚Digital First‘ führend sein.“

Die Umfrage ergab auch eine signifikante Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Marktführern im digitalen Bereich und derer von Erstellern von Inhalten. Zum Beispiel glauben 72 % der führenden Unternehmen im digitalen Bereich, dass ihr CMS in der Lage ist, Omnichannel-Inhalte zu verwalten, aber nur 34 % der Ersteller von Inhalten stimmen dem zu.

„Diese Umfrage bestätigt, was wir jeden Tag von Kunden hören – dass das, was sie hierher gebracht hat, in Zukunft nicht zum Erfolg führen wird“, fügte Sloan hinzu. „Nativ für die digitale Welt aufgestellte Unternehmen wie Direct-to-Consumer-Marken (DTC) verändern traditionelle Geschäftsmodelle. Aus dem gleichen Grund stören Unternehmen, die schnell Digital-First-Kompetenzen erwerben, Unternehmen, die sich langsam in Richtung der digitalen Transformation bewegen. Um dies zu beschleunigen, müssen Marktführer im digitalen Bereich die Betreiber in ihren Organisationen – Entwickler, Ersteller von Inhalten und Teams in allen Geschäftsbereichen – mit den Tools und Prozessen ausstatten, die sie benötigen, um schnell überzeugende digitale Interaktionen im großen Maßstab zu erstellen.“

Der Bericht The Digital Innovation Gap (Die digitale Innovationslücke) bietet zusätzliche Einblicke in die zunehmende Kluft zwischen Marken mit Digital-First-Fähigkeiten und Marken, die versuchen, Schritt zu halten. Er zeigt die Unzufriedenheit mit herkömmlichen CMS auf und weist auf die Notwendigkeit von Tools der nächsten Generation hin, mit denen Teams schneller arbeiten und schneller Wert liefern können. Mit diesen Tools können Teams die Lücke schließen, indem sie die Geschwindigkeit, mit der die Erstellung vonstattengeht, die Markteinführungsgeschwindigkeit und die Wertschöpfungszeit beschleunigen.

Hier die wichtigsten Umfrageergebnisse:

Eine digitale Strategie und Präsenz sind kein Unterscheidungsmerkmal mehr – sie werden erwartet: 90 % der Umfrageteilnehmer sagen, dass der Aufbau digitaler Erlebnisse für den Geschäftserfolg wichtig ist. 82 % der Wirtschaftsführer verknüpfen digitale Funktionen direkt mit dem Umsatz.

90 % der Umfrageteilnehmer sagen, dass der Aufbau digitaler Erlebnisse für den Geschäftserfolg wichtig ist. 82 % der Wirtschaftsführer verknüpfen digitale Funktionen direkt mit dem Umsatz. Mehr Kanäle, mehr digitale Herausforderungen: 70 % der Wirtschaftsführer planen, die Anzahl der von ihnen bereitgestellten digitalen Produkte oder Kanäle zu erhöhen. Sie benötigen jedoch „API-first“-integrierte Tools und Systeme, um diese Erfahrungen schneller bereitzustellen.

70 % der Wirtschaftsführer planen, die Anzahl der von ihnen bereitgestellten digitalen Produkte oder Kanäle zu erhöhen. Sie benötigen jedoch „API-first“-integrierte Tools und Systeme, um diese Erfahrungen schneller bereitzustellen. Fragmentierte und zerstückelte Interaktionen: 80 % der Wirtschaftsführer planen, mehr in Personalisierung, Lokalisierung/Übersetzung, Segmentierung und andere Anpassungen von Inhalten zu investieren, aber die Hälfte gibt an, dass sie bereits zu viel Zeit damit verbringen, ihre vorhandenen Inhalte zu pflegen, und nicht genug, um neue Inhalte zu entwickeln.

80 % der Wirtschaftsführer planen, mehr in Personalisierung, Lokalisierung/Übersetzung, Segmentierung und andere Anpassungen von Inhalten zu investieren, aber die Hälfte gibt an, dass sie bereits zu viel Zeit damit verbringen, ihre vorhandenen Inhalte zu pflegen, und nicht genug, um neue Inhalte zu entwickeln. Die Bearbeitung ist zu schwierig: 93 % müssen Inhalte über mehrere digitale Produkte hinweg verwalten. 66 % können ihre Inhalte jedoch nicht ohne Unterstützung von Entwicklern steuern, 41 % aktualisieren Inhalte in jedem CMS einzeln, und 35% können Inhalte nicht über mehrere digitale Kanäle hinweg wiederverwenden.

„Die Umfrage spiegelt wider, was uns unsere Kunden sagen: Traditionelle Web-CMS behindern die Bemühungen rund um das Thema ‚Digital‘, da sie keine agile Omnichannel-Bereitstellung unterstützen“, so Bridget Perry, CMO von Contentful. „Wir sehen, dass Unternehmen an die Grenzen ihres bisherigen CMS stoßen. Marktführer im digitalen Bereich setzen auf Content-Plattformen der nächsten Generation, die sich mit älteren Systemen verbinden und vorhandene Inhalte in neue digitale Erlebnisse integrieren können. Auf diese Weise können Unternehmen schneller digital arbeiten und den Wert einer Content-Plattform unter Beweis stellen, während einige der etablierten Legacy-Systeme vorerst intakt bleiben.“

Contentful hat die Umfrage, an der Benutzer aller Arten von CMS und aus allen Branchen teilnahmen, und die durch eine unabhängige Forschungsanalyse von Grail Insights ergänzt wurde, finanziert.

