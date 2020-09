Corbion en Total maken vandaag hun voornemen bekend om via hun joint venture Total Corbion PLA een nieuwe PLA-bioplastics fabriek te bouwen in Europa. Met een capaciteit van naar verwachting 100.000 ton per jaar is de fabriek de eerste PLA-productiefaciliteit op wereldschaal in Europa. De geplande locatie van de nieuwe fabriek is Grandpuits, Frankrijk, en hij zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn.

Olivier Rigaud, CEO van Corbion, is zeer te spreken over de ontwikkeling van de joint venture en de markt voor PLA: “Dit is fantastisch nieuws voor Corbion, Total, onze joint venture en voor de wereld. Geheel in lijn met onze purpose ‘Preserving what matters’ vindt PLA in toenemende mate zijn plek als bioplastic, waardoor de overgang naar een circulaire economie versneld kan worden. In onze recent bekendgemaakte strategie Advance 2025 is één van onze doelen om samen met Total uit te groeien tot marktleider op het gebied van PLA. Met deze nieuwe fabriek zijn we duidelijk op de juiste koers om dat doel te bereiken.”

“We zijn zeer verheugd dat we in het kader van het nieuwe ‘Zero petrol’-platform van Total dit project voor een tweede PLA-fabriek, met als geplande locatie Grandpuits (Frankrijk), kunnen aankondigen. Hiermee versterken we bovendien ons succesvolle partnership met Corbion. Dit is geheel in lijn met de strategie van Total die gericht is op innovatie en groei op het gebied van oplossingen voor de circulaire economie. Bioplastics zijn een belangrijke aanwinst, waarmee aan de groeiende vraag naar polymeren kan worden voldaan en tevens een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van end-of-life-vraagstukken”, aldus Bernard Pinatel, President Refining & Chemicals bij Total.

Met de bouw van de fabriek is naar verwachting een investering gemoeid van circa €200 miljoen. Corbion en Total zijn in gelijke mate betrokken bij de financiering van het project; mogelijk wordt ook extern financiering aangetrokken. Deze ontwikkeling resulteert tevens in een definitieve afwikkeling gerelateerd aan de lactidefabriek van de joint venture Total Corbion PLA*.

Corbion blijft de leverancier van melkzuur ten behoeve van de joint venture Total Corbion PLA. Eerder dit jaar kondigde Corbion aan dat de onderneming een nieuwe melkzuurfabriek op basis van de nieuwste emissiearme technologie zal bouwen in Thailand; die wordt naar verwachting in 2023 in gebruik genomen. De investering in de nieuwe PLA-fabriek zal verdere uitbreidingsplannen voor melkzuur versnellen, met een Europese locatie als een van de waarschijnlijke opties.

*In de jaarrekening van boekjaar 2020 zal Corbion een incidentele positieve bijdrage van US$ 8 miljoen aan het nettoresultaat (US$ 15 miljoen aan EBITDA) opnemen samenhangend met de herwaardering van het door de joint venture Total Corbion PLA bv betaalde bedrag voor dochteronderneming Total Corbion PLA (Thailand) Limited

Bijlage