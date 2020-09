24. septembril 2020 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja AS Kapiteli tütarettevõte OÜ Veeilu lepingu Nordic Hotel Forumi renoveerimiseks aadressil Viru väljak 3, Tallinn.

Lepingu raames uuendatakse üldalad ning kõik hotellitoad, lisaks vahetatakse välja sisustus.

Lepingu maksumus on ligikaudu 8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta kevadel.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, tel +372 680 5105.

