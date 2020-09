La commercialisation de matériaux avancés carboneutres est bien avancée sur tous les marchés-clés de Nouveau Monde Graphite, des véhicules électriques au stockage d'énergie, en passant par les réfractaires et les segments de niche



Nouveau Monde est idéalement situé pour répondre à l'essor des marchés des véhicules électriques et du stockage de l'énergie, comme une alternative propre et fiable à la chaîne d'approvisionnement contrôlée par la Chine

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une année d'intensification des activités de marketing et de ventes techniques, Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSX-V : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) confirme sa position sur les marchés nord-américain, européen et asiatique. À ce jour, les ententes de vente conclues sur ces marchés ont permis de livrer des centaines de tonnes de graphite de haute qualité, produit à partir du procédé de concentration de démonstration simple de la Société, avec une pureté supérieure à 97 %. Le prix du panier reçu par tonne de graphite en paillettes a été supérieur à 1 500 $ US par tonne, avant tout traitement à valeur ajoutée.

Qualification par les équipementiers de véhicules électriques sur le marché du matériel d’anode de haute valeur

En plus des ventes, la Société est actuellement sous plusieurs ententes de non-divulgation avec les principaux équipementiers de véhicules électriques qui qualifient ses matériaux avancés carboneutres pour les batteries lithium-ion. Nouveau Monde a développé des procédés à valeur ajoutée exclusifs qui utilisent les propriétés uniques de la Compagnie pour réaliser des applications sur mesure pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie.

Développer d'autres marchés grâce à des programmes de qualification

La Société a également conclu des accords de qualification pour les flocons purifiés et le graphite micronisé, matériaux à valeur ajoutée adaptés entre autres au graphite expansible, aux piles à combustible et aux technologies liées à la 5G.

Recherche et développement en cours

À la fine pointe de la recherche et du développement, Nouveau Monde a établi des partenariats technologiques avec des clients confidentiels pour le co-développement d'autres matériaux avancés à base de graphite.

Ces progrès sont possibles grâce à la qualité supérieure (large distribution et haute pureté des paillettes) des paillettes naturelles extraites du gisement de graphite de classe mondiale et aux procédés de transformation propres de Nouveau Monde, qui sont très recherchés sur toute une série de marchés de grande valeur. Les paillettes de haute pureté de Nouveau Monde permettent la vente directe aux marchés traditionnels et spécialisés ainsi que la transformation facile et peu coûteuse en matériaux à valeur ajoutée comme le matériel d'anode pour batterie au lithium-ion.

Nouveau Monde développe une opération à faible coût qui peut fournir les quantités recherchées par d’importants gros clients grâce à une ressource minérale importante sur la propriété de Matawinie et à la capacité d'accroître la production de produits à valeur ajoutée en traitant des sources supplémentaires de graphite.

En voie de devenir le plus grand producteur de graphite naturel avec la plus faible empreinte carbone en Amérique du Nord, Nouveau Monde est idéalement situé pour répondre aux besoins des marchés en plein essor avec des opérations connectées aux réseaux routiers et ferroviaires et à deux heures des ports internationaux.

« La rétroaction du marché est claire : tant l'industrie que les consommateurs recherchent des solutions durables, éthiques et abordables pour faire face à l'évolution du secteur énergétique actuel », a expliqué Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite. « Nous progressons sur le marché car le matériel de qualité « batterie », la carboneutralité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement sont des avantages concurrentiels évidents pour les produits de Nouveau Monde. »

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux verts d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde Graphite deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement en matériaux robustes et fiables tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. Nouveau Monde n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de Nouveau Monde au : www.NouveauMonde.ca