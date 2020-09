El estudio global de Fase 2/3 en progreso con opaganib administrado por vía oral en pacientes con COVID-19 grave fue aprobado en Italia, Reino Unido, Rusia, Israel, México y Brasil; 16 centros clínicos iniciados a nivel mundial hasta la fecha

Paralelamente, el estudio de Fase 2 de opaganib en Estados Unidos, con 8 centros clínicos activos, tiene una inscripción de aproximadamente 75% y se espera que se complete en las próximas semanas

Opaganib inhibió completamente la replicación viral del SARS-CoV-2 en un modelo de células pulmonares humanas in vitro, comparado de forma favorable con remdesivir, el control positivo en el estudio

Opaganib demostró doble actividad antiinflamatoria y antiviral y direccionado a un componente de célula huésped, no afectada por la mutación viral, minimizando la probabilidad de resistencia

Solicitudes globales de autorización para uso de emergencia planificadas, sujetas a resultados clínicos positivos

TEL-AVIV, Israel y RALEIGH, Carolina del Norte, Sept. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) (“RedHill” o la “Empresa”), una empresa biofarmacéutica especializada, anunció hoy la aprobación de la Agencia Reguladora Sanitaria Brasileña (ANVISA) para su estudio global de Fase 2/3 en progreso que evalúa el opaganib1 en pacientes hospitalizados con neumonía grave por COVID-19. Opaganib es un inhibidor selectivo de esfingosina quinasa-2 (SK2) de primera clase, administrado por vía oral, con doble actividad antiinflamatoria y antiviral demostrada que direcciona un componente de célula huésped, no afectado por la mutación viral, de este modo, minimizando la probabilidad de resistencia.

Gilead Raday, director de operaciones de RedHill, dijo: "En resultados preclínicos anunciados recientemente, opaganib demostró su capacidad para detener la replicación viral del SARS-CoV-2 en sus rastros, previniendo su capacidad de propagarse y causar daño a otras células que, junto con su potente mecanismo antiinflamatorio, apoya el rápido progreso de nuestros estudios Fase 2/3 global y Fase 2 en EUA. Brasil continúa experimentando una cifra significativa de casos de COVID-19 y se espera que su adición acelere aún más el estudio global de Fase 2/3 con opaganib.”

El estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de brazo paralelo, controlado con placebo de Fase 2/3 en progreso ( NCT04467840 ) que evalúa el opaganib para el tratamiento de pacientes con neumonía grave por COVID-19, continúa las inscripciones con un objetivo de hasta 270 pacientes que requieren hospitalización y tratamiento con oxígeno suplementario. El estudio ha sido aprobado en Brasil, Israel, Reino Unido, Italia, Rusia y México, con mayor expansión en curso y progresando rápidamente.

Paralelamente, el estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de Fase 2 de EUA ( NCT04414618 ) con opaganib en pacientes con neumonía grave por COVID-19, tiene una inscripción de aproximadamente 75%, las inscripciones están programadas para completarse en las próximas semanas. Recientemente, un Comité de Monitoreo de Seguridad independiente preprogramado recomendó que el estudio continúe sin modificaciones. El estudio, que no está alimentado por significación estadística, está programado para inscribir hasta 40 pacientes que requieren hospitalización y oxígeno suplementario.

La Empresa está en conversaciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos en torno al financiamiento potencial para apoyar el rápido avance de opaganib para la potencial aprobación de uso de emergencia.

Acerca de Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

El opaganib, una nueva sustancia química, es un inhibidor selectivo de la esfingosina quinasa-2 (SK2) patentado, de primera clase, administrado por vía oral, con actividades anticancerígenas, antiinflamatorias y antivirales, direccionado a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales.

Opaganib obtuvo la designación de Medicamento Huérfano de la Federación de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y está siendo evaluado en un estudio de Fase 2a en colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de Fase 2 en cáncer de próstata. Opaganib también está siendo evaluado en estudios clínicos de Fase 2/3 global y Fase 2 en EUA para el tratamiento del COVID-19.

Los datos preclínicos han demostrado actividades antiinflamatorias y antivirales de opaganib, con el potencial de reducir los trastornos inflamatorios pulmonares, tales como la neumonía, y mitigar el daño fibrótico pulmonar. El opaganib demostró una actividad antiviral potente contra el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, inhibiendo completamente la replicación viral en un modelo in vitro de tejido bronquial pulmonar humano. Además, los estudios preclínicos in vivo2 han demostrado que opaganib disminuyó las tasas de mortalidad por infección por el virus influenza y mejoró la lesión pulmonar inducida por Pseudomonas aeruginosa, reduciendo los niveles de IL-6 y TNF-alfa en los fluidos de lavado broncoalveolar.

Opaganib fue desarrollado originalmente por Apogee Biotechnology Corp. con sede en Estados Unidos y concluyó varios estudios preclínicos con éxito en modelos de oncología, inflamación, GI y radioprotección, así como un estudio clínico de Fase 1 en pacientes con cáncer con tumores sólidos avanzados y un estudio adicional Fase 1 en mielomas múltiples.

Bajo un programa de uso compasivo, los pacientes con COVID-19 (según clasificados por la escala ordinal de la OMS) fueron tratados con opaganib en un hospital líder en Israel. Los datos del tratamiento con opaganib de estos primeros pacientes con COVID-19 grave fueron recientemente publicados2. El análisis de los resultados del tratamiento sugirió un beneficio sustancial para los pacientes tratados con opaganib bajo uso compasivo, tanto en los resultados clínicos, como en los marcadores inflamatorios en comparación con un grupo de casos y controles comparados retrospectivos del mismo hospital. Todos los pacientes en el grupo tratados con opaganib fueron dados de alta del hospital con aire ambiente, sin necesidad de intubación, ni ventilación mecánica, mientras que el 33% del grupo de casos y controles correspondiente requirió intubación y ventilación mecánica. El tiempo medio hasta el retiro de la cánula nasal de alto flujo se redujo a 10 días en el grupo tratado con opaganib, en comparación con 15 días en el grupo de casos y controles combinados.

El desarrollo de opaganib es financiado por subsidios y contratos de agencias gubernamentales federales y estatales de Estados Unidos concedidos a Apogee Biotechnology Corp., incluyendo el NCI, BARDA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos de la FDA.

Los estudios en curso con opaganib se están registrados en www.ClinicalTrials.gov , un servicio basado en la web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que ofrece acceso público a información sobre estudios clínicos con apoyo público y privado.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) es una empresa biofarmacéutica especializada enfocada principalmente en enfermedades gastrointestinales. RedHill promueve los medicamentos gastrointestinales, Movantik® para el estreñimiento inducido por opioides en adultos3, Talicia® para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) en adultos4 y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea de viajeros en adultos5. Los principales programas de desarrollo clínico en estadio avanzado de RedHill incluyen: (i) RHB-204, con un estudio pivotal de Fase 3 planificado para infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), un inhibidor selectivo de SK2 de primera clase, dirigido a múltiples indicaciones con un programa de Fase 2/3 para COVID-19 y estudios de Fase 2 en curso para cáncer de próstata y colangiocarcinoma; (iii) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio de Fase 3 para enfermedad de Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), con resultados positivos de un estudio de Fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio de Fase 2 para IBS-D; (v) RHB-107, un inhibidor de proteasa serina de Fase 2, dirigido a cáncer y enfermedades gastrointestinales inflamatorias y también se está evaluando para COVID-19 (vi) RHB-106, una preparación intestinal encapsulada. Más información acerca la empresa está disponible en, www.redhillbio.com .

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements may be preceded by the words “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,” “predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” or similar words. Forward-looking statements are based on certain assumptions and are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company’s control and cannot be predicted or quantified, and consequently, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, the risk that the Company’s Phase 2/3 study evaluating opaganib will not be successful; the risk that the antiviral activity of opaganib shown in the preclinical human lung cell model will not be demonstrated in clinical trials; the risk of a delay in receiving data to support emergency use applications; the risk that the U.S. Phase 2 clinical study evaluating opaganib will not be successful and the risk that completion of enrollment for this clinical study will be delayed; the risk that the Company will not initiate the Phase 2/3 study for opaganib in certain geographies, will not expand this study to additional countries and that it will not be successful; the risk that other COVID-19 patients treated with opaganib will not show any clinical improvement; the risk that clinical trials with opaganib in Brazil, Israel, the U.S., Italy, Russia, the UK, Mexico or elsewhere for the treatment of COVID-19, if conducted at all, will not show any improvement in patients; the risk of a delay in applying for emergency use authorizations, if at all; the development risks of early-stage discovery efforts for a disease that is still little understood, including difficulty in assessing the efficacy of opaganib for the treatment of COVID-19, if at all; intense competition from other companies developing potential treatments and vaccines for COVID-19; the effect of a potential occurrence of patients suffering serious adverse events using opaganib under compassionate use programs, as well as risks and uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the Company’s research, manufacturing, preclinical studies, clinical trials, and other therapeutic candidate development efforts, and the timing of the commercial launch of its commercial products and ones it may acquire or develop in the future; (ii) the Company’s ability to advance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials; (iii) the extent and number and type of additional studies that the Company may be required to conduct and the Company’s receipt of regulatory approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings, approvals and feedback; (iv) the manufacturing, clinical development, commercialization, and market acceptance of the Company’s therapeutic candidates and Talicia®; (v) the Company’s ability to successfully commercialize and promote Movantik®, Talicia® and Aemcolo®; (vi) the Company’s ability to establish and maintain corporate collaborations; (vii) the Company's ability to acquire products approved for marketing in the U.S. that achieve commercial success and build and sustain its own marketing and commercialization capabilities; (viii) the interpretation of the properties and characteristics of the Company’s therapeutic candidates and the results obtained with its therapeutic candidates in research, preclinical studies or clinical trials; (ix) the implementation of the Company’s business model, strategic plans for its business and therapeutic candidates; (x) the scope of protection the Company is able to establish and maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and commercial products and its ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of others; (xi) parties from whom the Company licenses its intellectual property defaulting in their obligations to the Company; (xii) estimates of the Company’s expenses, future revenues, capital requirements and needs for additional financing; (xiii) the effect of patients suffering adverse events using investigative drugs under the Company's Expanded Access Program; and (xiv) competition from other companies and technologies within the Company’s industry. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 4, 2020. All forward-looking statements included in this press release are made only as of the date of this press release. The Company assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise unless required by law.

AVISO: Este comunicado de prensa, proporcionado con fines de conveniencia, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la Empresa en inglés.

