TORONTO, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques a établi un tout nouveau partenariat avec des chefs et des restaurants canadiens de renom afin d’offrir aux gens une expérience culinaire mémorable et l’occasion d’amasser des fonds pour soutenir les Canadiens vivant avec la SP.



Cet automne, la collectivité de la SP, les chefs et les restaurants participants de partout au pays exploreront ensemble les cuisines du monde dans le cadre du festival Savourez pour stopper la SP. Cet événement propose un accord parfait : des mets succulents et l’occasion de soutenir les Canadiens atteints de SP.

Du 2 au 4 octobre, les participants pourront interagir de diverses façons :

Offrez-vous une expérience gastronomique dans le confort de votre cuisine! Un Chef à la maison (Chef at Home Experience – en anglais seulement) comprend une vidéo de démonstration pratique exécutée par des chefs canadiens. Chaque chef communiquera à l’avance une recette et une liste d’ingrédients, expliquera les différentes étapes à suivre, puis répondra aux questions des participants. Cette activité mettra en vedette le chef Rob Gentile, réputé pour sa cuisine italienne novatrice, qui a agi comme juge invité sur Food Network, à Top Chef Canada et à Wall of Chefs, et le chef renommé Vikram Vij, propriétaire de Vij’s Group of Restaurant, auteur de livres de cuisine et personnalité de la télévision connue pour son rôle dans l’émission Dragon’s Den et ses apparitions dans diverses émissions diffusées sur Food Network. Le produit de la vente des billets ira au soutien des dizaines de milliers de Canadiens aux prises avec la SP. Le nombre de billets est limité, et le prix varie de 25 $ à 95 $, selon le chef et l’expérience.

Organisez un repas virtuel entre amis! Transformez votre souper du vendredi soir en un savoureux repas pris en ligne avec vos amis et demandez à chacun de faire un petit don pour soutenir les personnes atteintes de la SP.



« Ce festival offre aux Canadiens une occasion agréable et rare de se réunir autour de plats à savourer tout en soutenant la collectivité de la SP. Les échanges en personne avec nos proches et nos amis nous manquent tous à un certain point en cette période de pandémie. Voici donc l’occasion rêvée de nous retrouver dans nos salles à manger respectives et de partager un repas, de vivre une expérience commune, de soutenir les restaurants locaux et, en même temps, d’amasser des fonds pour contribuer à des initiatives de recherche, à des programmes et à des services qui peuvent changer la vie des personnes vivant avec la SP partout au Canada », fait remarquer Pamela Valentine, présidente et chef de la direction, Société canadienne de la sclérose en plaques.

Pour en savoir plus sur cette initiative annuelle qui débute le 2 octobre, consultez le savourfestival.ca.

Voici quelques mots additionnels de nos chefs vedettes :

Rob Gentile – « Pour moi, la cuisine, c’est sacré. C’est toute ma vie. C’est un honneur d’avoir cette occasion de soutenir une cause qui me tient à cœur tout en vivant l’expérience de cuisiner pour le plaisir avec des Canadiens des quatre coins du pays. Ce sera très spécial pour moi, et j’ai vraiment hâte. »

Vikram Vij – « Participez et soyez des nôtres pour cette démonstration culinaire réjouissante présentée dans le cadre du festival Savourez pour stopper la SP. Apprenez à cuisiner un mets indien authentique tout en offrant votre appui à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Namaste. »

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. La SP se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne avec la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter, Instagram ou Facebook.

PERSONNE-RESSOURCE :

Jennifer Asselin

Société canadienne de la SP

1-800-268-7582, poste 3144

jennifer.asselin@scleroseenplaques.ca