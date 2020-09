TORONTO, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Vie et Excellence Canada ont le plaisir de présenter la célébration annuelle du mieux-être au travail, le Mois de la santé au travail au Canada®.



Le Mois de la santé au travail au Canada a pour objectif principal de faire prendre conscience de la valeur de favoriser systématiquement un milieu de travail sain afin de procurer un sentiment de mieux-être autant aux employé qu’à l’employeur, en nous amusant ensemble, en nous lançant des défis à relever, en innovant et en partageant de belles idées, en créant un climat de confiance et en célébrant la réalisation d’objectifs ambitieux. Les bonnes habitudes que nous prenons et les connaissances que nous acquerrons au travail se répandent dans nos familles et nos communautés.

En pleine pandémie mondiale, alors que la priorité est d’éviter à tout prix une contamination par la COVID-19, un Milieu de travail sain semble plutôt décrire un lieu où nous éviterons d’attraper le coronavirus. Maintenant, un plan de retour au travail se rapporte plus au retour de toute une organisation dans un lieu de travail sécuritaire qu’à répondre à des besoins individuels.

Notre thème de 2020, Les employeurs hors pair créent des milieux de travail prospèrent, vise à soutenir les organisations dans leurs efforts pour transformer l’expérience des employés au travail. Nous encourageons les employeurs qui ont fait de grands progrès à soumettre une demande pour le Prix d’employeur hors pair du Mois de la santé au travail du Canada de 2020.

Cette année, nous invitons également les organisations à soumettre leurs réussites afin de les mettre en valeur dans notre Vitrine, et partager ainsi leurs initiatives qui ont fait leurs preuves en milieu de travail et voir leurs présentations affichées dans notre site Web.

Nous encourageons les organisations qui en sont au début de leur cheminement vers l’amélioration à se servir des outils d’auto-évaluation fournis et les liens aux ressources externes pour mettre en place leur propre stratégie d’amélioration, y compris des sondages auprès des employés.

« En cette pandémie mondiale les employeurs doivent être plus déterminés que jamais à investir et redoubler d’efforts afin de créer un milieu de travail sain. Ce n’est pas le moment de faire des coupures affirme Allan Ebedes, Président et Chef de la direction d’Excellence Canada. Si vous n’avez pas fait de sondage auprès de vos employés ces soixante derniers jours, vous ne possédez pas toute l’information qu’il vous faut pour prévenir les traumatismes et la perte de confiance dans le leadership lorsque vous planifiez leur retour au travail ».

Relevez le défi du milieu de travail sain pendant les quatre semaines d’octobre

1 re semaine : Agir pour notre santé mentale

semaine : Agir pour notre santé mentale 2 e semaine : Garder notre milieu de travail sécuritaire

semaine : Garder notre milieu de travail sécuritaire 3 e semaine : Rendre notre milieu de travail plus résilient

semaine : Rendre notre milieu de travail plus résilient 4e semaine : Améliorer la culture de notre milieu de travail

Cette année, nous orientons nos outils et initiatives en fonction de l’incidence directe qu’ils peuvent avoir pour passer avec succès de la perturbation et du traumatisme dans l’organisation, créés par le confinement, à une culture de soutien au travail.

Même avant que la COVID-19 ne frappe, la plupart des chefs d’entreprises ont reconnu l’importance d’avoir un milieu de travail sain pour le bien-être et la productivité de leurs employés, grâce à des preuves et des données irréfutables. Tout comme tant d’autres décisions prises pendant cette crise mondiale, des solutions de survie ont été mises en place en un temps record. Partout à travers le monde les gens ont ressenti les effets d’un risque plus élevé et de changements indésirables, laissant planer la menace de répercussions néfastes à long terme sur la santé psychologique et physique.

Heureusement, l’état actuel des réalisations a évolué au point où il suffit aux leaders d’adopter des stratégies de Milieu de travail sain® qui ont fait leurs preuves pour obtenir de meilleurs résultats et non pas de les développer ni de les tester.

Il existe également une impressionnante collection de renseignements ponctuels à Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale qui, à la fois, vous tiendront informés et vous aideront à établir un plan pour un retour au travail plus sécuritaire.

Nous tenons à remercier nos commanditaires pour leur généreux soutien :

Commanditaire principal - Canada Vie

Commanditaires partisans - Durham Region, Civic Action, SE Health, CSPAAT

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est une compagnie de premier plan spécialisée en matière d’assurance, de gestion du patrimoine et d’avantages sociaux. Elle s’investit dans l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Elle aide les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Ses clients à l’échelle du Canada lui font confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et savent qu’elle tient ses promesses. Elle répond aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre du pays et offre une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d’entreprise.

À titre d’Entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes d’investissement communautaire établis par Imagine Canada, elle verse un minimum d’un pour cent de ses bénéfices avant impôt en soutien aux communautés où vivent et travaillent ses clients et employés. En 2018, elle a notamment versé 13,3 millions de dollars en dons à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre à promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. À titre d’autorité nationale en matière de qualité, de Milieu de travail sain®, et de Santé mentale au travail®, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes et des services indépendants de vérification et de certification aux organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs. L’organisme est aussi le dépositaire et le juge du programme des Prix Canada pour l’excellence, sous l’égide du Gouverneur général du Canada depuis 2005.

