September 24, 2020 08:45 ET

KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄÄN 28.10.2020



SSH Communications Security järjestää sijoittajille, analyytikoille ja medialle 28.10.2020 klo 10:00-13:00 pääomamarkkinapäivän, jossa SSH kertoo osanottajille lyhyen ja keskipitkän aikavälin kasvutavoitteistaan ja strategisista toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Tilaisuudessa annetaan myös SSH:n toimintaympäristön ja markkinoiden kehittymisestä sekä kerrotaan yrityksen tuotteiden markkinanäkymistä ja kehityssuunnista.

Tilaisuudessa sijoittajilla on mahdollisuus tavata yrityksen hallituksen ja johtoryhmän jäseniä ja keskustella heidän kanssaan.



Tilaisuus on suunnattu sijoittajille, analyytikoille ja medialle. Tilaisuuden esitysmateriaali on myös saatavilla SSH:n verkkosivuilta ( www.ssh.com ) tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuus järjestetään videokonferenssin ja fyysisen tapahtuman yhdistelmänä. Osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi tilaisuudessa on vain rajoitettu määrä paikkoja fyysisille osallistujille. Kannustamme kiinnostuneita osallistumaan videon välityksellä.

Aika: keskiviikko 28.10.2020 klo 10:00-13:00.

Paikka: SSH:n pääkonttori, Karvaamokuja 2B, 00380 Helsinki ja videokonferenssi



Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 26.10.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jussi.mononen@ssh.com. Pyydämme osallistujia ilmoittamaan haluavatko he osallistua paikan päällä vai videoyhteyden kautta. Paikan päällä osallistuvien määrä on rajoitettu ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Niklas Nordström

Talousjohtaja

Lisätiedot:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com