24. september 2020

Selskabsmeddelelse nr. 39/2020

Mikael Hvolgaard udnævnt til permanent koncerndirektør for Privat i Alm. Brand

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 30/2020 skal det herved meddeles, at Mikael Toke Hvolgaard bliver permanent koncerndirektør for Privat-organisationen i Alm. Brand og kommer dermed til at spille en vigtig rolle i udviklingen af de bedste løsninger til kunderne og i at nå selskabets ambitiøse vækstmål.

44-årige Mikael Toke Hvolgaard er udnævnt til permanent koncerndirektør for Privat-organisationen i Alm. Brand. Han har de seneste måneder bestredet posten som konstitueret koncerndirektør på området og kommer med mangeårig erfaring inden for porteføljestyring og prissætning i finanssektoren.

Valget på Mikael Toke Hvolgaard er faldet efter en grundig rekrutteringsproces med et stærkt felt af kvalificerede kandidater. I den nye stilling kommer han til at spille en nøglerolle i udviklingen af nye tilbud til kunderne, som hele tiden stiller nye krav til, hvor og hvordan de møder deres bank, forsikrings- og pensionsselskab.

Forud for perioden som konstitueret koncerndirektør for Privat var Mikael Hvolgaard direktør for Produkt, Pris og Portefølje med reference til den tidligere koncerndirektør på området. Inden da kom han fra Codan, hvor han gennem tre år var Underwriting-direktør, og tidligere har han været en årrække i Tryg som Head of Portfolio Management for Trygs danske privatforretning.

Mikael Toke Hvolgaard er permanent koncerndirektør for Privat fra dags dato og vil indgå i Alm. Brands koncernledelse i selskab med Rasmus Werner Nielsen, adm. direktør, Andreas Ruben Madsen, koncerndirektør for Økonomi, Kristian Hjort-Madsen, koncerndirektør for Forretningsudvikling & Digitalisering og Kim Bai Wadstrøm, koncerndirektør for Erhverv.

Yderligere info: Pressechef Maria Lindeberg, tlf. +45 24 99 84 55, abmali@almbrand.dk

Vedhæftet fil