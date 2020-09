Conrad Desender (à gauche), président et fondateur, et Gregory Desender (à droite), vice-président d’Intergraphics Decal Ltd.

Conrad Desender (à gauche), président et fondateur, et Gregory Desender (à droite), vice-président d’Intergraphics Decal Ltd.

MISSISSAUGA, Ontario, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui la première acquisition canadienne de l’imprimante grand format EFI Pro 32r Plus par Intergraphics Decal Ltd. (Intergraphics). Avec cette installation, Intergraphics s’attend à tripler sa capacité de sortie actuelle de matériaux de grand format.



Intergraphics est l’une des plus grandes entreprises de vente de décalcomanie et de commercialisation de produits au Canada. Ayant son siège social à Winnipeg, au Manitoba, l’entreprise a été fondée en 1969 par Conrad Desender, qui est toujours président-directeur général d’Intergraphics. Depuis ses humbles débuts à partir d’une installation de 1 000 pi2, Intergraphics est devenu un leader national en matière de décalcomanie et de commercialisation de produits. Ils se spécialisent dans les commandes à grande échelle pour divers secteurs, y compris les systèmes de transport en commun, créant des enveloppements de véhicules personnalisés pour les flottes d’autobus et de trains; la publicité sportive avec des graphiques de bord de patinoire pour les Jeux olympiques d’hiver, la LNH et la LHO; et des graphiques sur mesure pour les produits de consommation et les composants manufacturés Aujourd’hui, l’entreprise est exploitée sur une superficie de 45 000 pi2., installation avec des capacités de sérigraphie et d’impression numérique, et emploie plus de 80 personnes.

« Investir dans des technologies de pointe a grandement contribué à notre succès au fil des ans », a déclaré Conrad Desender, président-directeur général d’Intergraphics Decal Ltd. « Nous sommes toujours à la recherche de moyens d’aller au-delà des attentes de nos clients, ce qui nous oblige à rester au fait des derniers développements en matière de sérigraphie et d’impression numérique. Dans le domaine de l’impression numérique, la large gamme de couleurs d’EFI Pro 32r Plus est inégalée. Nous sommes impressionnés par sa capacité à atteindre avec précision les couleurs d’entreprise. Les capacités de la machine nous permettront maintenant d’offrir la couleur la plus précise possible à nos clients en moins de temps que les autres machines grand format que nous avons évaluées sur le marché. »

L’imprimante EFI Pro 32r Plus est une imprimante DEL à rouleaux de 3,2 mètres (10,5 pieds) qui peut traiter une variété de supports flexibles, y compris les textiles et les demandes à double face. L’appareil offre des niveaux de productivité exceptionnels, atteignant des vitesses d’impression allant jusqu’à 256 m²/h (2756 pi2/h) avec chargement rapide et facile des supports. La qualité de la résolution et de la précision des couleurs de l’appareil est de premier plan dans l’industrie; utilisant la technologie breveté EFI UltraDrop qui utilise des têtes d’impression natives de 7pL avec une adressabilité multi-point, l’EFI Pro 32r Plus atteint une résolution réelle de 847 dpi. Cela produit une douceur exceptionnelle dans les ombres, les dégradés, les transitions de l’impression finale, ainsi qu’une qualité de texte standard et knock-out. Tout cela avec des coûts de fonctionnement réduits, grâce à une consommation d’encre plus efficace et des factures d’électricité plus faibles.

« L’EFI Pro 32r Plus est vraiment une machine impressionnante et, équipée de cette machine, je n’ai aucun doute qu’elle aidera Intergraphics à obtenir encore plus de succès », a déclaré Mike Wildbore, directeur national des affaires grand format chez Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. « Avec la capacité de produire tout, des bannières, des panneaux d’affichage, des graphiques muraux, aux enveloppement pour véhicules et bâtiments, EFI Pro répond directement aux besoins d’Intergraphics et de sa clientèle. Intergraphics a fait beaucoup de progrès et a réalisé beaucoup de choses au cours des 50 dernières années dans le domaine des affaires, et s’ils continuent de faire ce genre d’investissements dans la technologie, j’ai hâte de voir ce que les 50 prochaines années leur réservent. »

Pour de plus amples renseignements sur Intergraphics, veuillez consulter leur site Web à l’adresse www.intergraphics.ca. Pour de plus amples renseignements sur Konica Minolta Canada, veuillez consulter le site www.konicaminolta.ca ou composer le 1-866-890-6600.

À propos d’Intergraphics

Intergraphics Decal Ltd. est une imprimerie dont le siège social est à Winnipeg, au Manitoba. En tant que leader de l’industrie, Intergraphics est l’une des plus grandes entreprises de vente de décalcomanies et de produits au Canada et connaît une croissance soutenue en Amérique du Nord et en Europe. Desservi par plus de 80 employés dans une installation de 45 000 pieds carrés, Intergraphics se spécialise dans les commandes à grande échelle et sur mesure pour les clients du transport en commun, de la publicité sportive, des produits de consommation, des composants manufacturés et de nombreuses autres industries. L’entreprise s’engage à investir dans des technologies de pointe et des équipements innovants pour offrir à ses clients le produit de la plus haute qualité possible. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.intergraphics.ca.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. est un leader dans les solutions d’impression et d’emballage industriel et commercial. Avec un portefeuille complet d’offres d’impression de production, il offre les dernières innovations dans l’impression, les applications et l’expertise. La division IT Services de Konica Minolta propose une gamme de solutions de stratégie informatique, de support et de sécurité réseau sur tous les verticaux. Konica Minolta a été reconnue par Brand Keys comme la première marque de fidélisation de la clientèle sur le marché des copieurs de bureau MFP pendant 13 années consécutives. Konica Minolta, Inc. a été nommée au Dow Jones Sustainability World Index pour huit années consécutives. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour donner forme à des idées et apporter de la valeur à notre société. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.konicaminolta.ca et suivre Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

COORDONNÉES

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Département de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5357573-137b-4deb-aed8-58cfe3883270

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb0d67fe-9dc1-4110-b4a7-1d8a65d1d31f