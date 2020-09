Faits saillants



Un plan quinquennal de dépenses en immobilisations de 19,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 800 millions par rapport au plan de l’année précédente

Un dividende de 0,505 $ sur les actions ordinaires pour le quatrième trimestre de 2020, ce qui correspond à une hausse de 5,8 %

Une prolongation jusqu’en 2025 de l’objectif de croissance annuelle moyenne de 6 % du dividende

Une nouvelle cible de réduction des émissions de carbone de 75 % d’ici 2035, par rapport à 2019

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a dévoilé aujourd’hui son plan quinquennal de dépenses en immobilisations de 19,6 milliards de dollars pour la période 2021-2025, représentant une augmentation de 800 millions par rapport au plan de l’année précédente. La base tarifaire consolidée devrait passer de 30,2 milliards de dollars en 2020 à 36,4 milliards en 2023, puis à 40,3 milliards en 2025, pour un taux de croissance annuel composé de 6,5 % sur trois ans et de 6,0 % sur cinq ans.

« Comme nous prévoyons investir près de 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, nos clients continueront de profiter d’un service sûr, fiable et abordable, se réjouit Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. Le nouveau plan quinquennal est en phase avec notre notation financière de première qualité et la croissance de notre dividende, offrant de la stabilité à nos actionnaires. »

Le plan quinquennal prévoit des investissements de 5,1 milliards de dollars dans les infrastructures de transport d’électricité d’ITC, pour accroître la capacité du réseau, améliorer sa fiabilité par la modernisation et rendre accessible aux clients une énergie renouvelable à moindre coût. À FortisBC, nous prévoyons consacrer 4,4 milliards aux infrastructures de gaz naturel et d’électricité, notamment pour rehausser la sécurité et l’intégrité des canalisations de gaz, pour améliorer la résilience grâce à de nouvelles installations d’entreposage de gaz naturel, et pour servir les installations d’exportation de gaz naturel liquéfié appartenant aux clients. À UNS Energy, en Arizona, nous prévoyons investir 3,8 milliards dans les infrastructures de transport, de distribution et de production pour faciliter le virage vers l’énergie propre. On s’attend à ce que le plan d’immobilisations soit surtout financé par la trésorerie d’exploitation, une augmentation de la dette des entreprises de services publics et les actions ordinaires du plan de réinvestissement des dividendes de la Société.

La Société continue de surveiller les répercussions actuelles de la pandémie de COVID-19. Nos entreprises de services publics continuent de faire primer la santé et la sécurité des employés et des clients, tout en répondant aux besoins essentiels en électricité et en gaz naturel des ménages et des entreprises de l’Amérique du Nord. Les projets d’immobilisations majeurs se poursuivent comme prévu, et notre plan de dépenses en immobilisations de 4,3 milliards de dollars pour 2020, toujours sur les rails, devrait faire augmenter la base tarifaire d’environ 8 % cette année.

Cible de réduction des é missions de carbone établie pour la Société

Aujourd’hui, la Société fait fond sur son profil d’émissions faibles en établissant une cible ambitieuse : réduire ses émissions de carbone de 75 % d’ici 2035, en prenant 2019 comme année de référence. Fortis prévoit atteindre sa cible en réalisant l’objectif de Tucson Electric Power de réduire ses émissions de carbone en délaissant la production au charbon et en ajoutant approximativement 2 400 mégawatts à ses réseaux éoliens et solaires et 1 400 mégawatts à ses systèmes de stockage d’énergie. Les initiatives d’énergie propre des autres filiales de services publics de la Société contribueront elles aussi à l’atteinte de la cible.

« Aujourd’hui, nous nous engageons à assurer un avenir durable grâce à notre cible de réduction des émissions, qui se traduira par une énergie plus verte pour nos clients et nos collectivités, explique M. Perry. D’ici 2035, la Société se consacrera presque exclusivement à la distribution d’énergie et à la production renouvelable, sans carbone. »

En atteignant cette cible et en suivant les grandes tendances de l’industrie, dont la résilience des actifs, la modernisation des réseaux électriques et la distribution d’énergie plus propre, nous devrions faire des progrès dans l’exécution de notre stratégie de croissance organique et stimuler des investissements supplémentaires au-delà du plan quinquennal d’immobilisations, ce qui donnera à la Société confiance en son profil de croissance à long terme.

Dividend e et objectif de croissance du d ividende

Le conseil a déclaré un dividende de 0,505 $ par action ordinaire émise et en circulation entièrement libre de la Société, soit une hausse de 5,8 % du dividende trimestriel, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires ordinaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés. De plus, la Société a prolongé son objectif de maintenir un taux de croissance annuel moyen du dividende par action ordinaire de l’ordre de 6 % jusqu’en 2025 (sur l’hypothèse d’un dividende annualisé de 1,91 $). À compter du 1er décembre 2020, la réduction de 2 % sur les actions ordinaires émises dans le cadre du plan de réinvestissement des dividendes sera rétablie.

Le maintien de notre objectif de croissance des dividendes repose sur plusieurs hypothèses, dont la continuité des bons résultats de nos entreprises, la croissance de nos territoires de service, l’attente d’issues raisonnables des démarches réglementaires, l’absence de répercussions importantes liées à la pandémie de COVID-19 et la bonne exécution du plan quinquennal d’immobilisations de la Société.

Le c onseil a déclaré les dividendes suivants :

0,3063 $ par action privilégiée de premier rang de série F de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,2745625 $ par action privilégiée de premier rang de série G de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,11469 $ par action privilégiée de premier rang de série H de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,100661 $ par action privilégiée de premier rang de série I de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,2969 $ par action privilégiée de premier rang de série J de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,2455625 $ par action privilégiée de premier rang de série K de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,2445625 $ par action privilégiée de premier rang de série M de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés; 0,505 $ par action ordinaire de la Société, payable le 1er décembre 2020 aux actionnaires inscrits au 18 novembre 2020 à la fermeture des marchés.

La Société a choisi de rendre les dividendes sur les actions ordinaires et les dividendes sur les actions privilégiées admissibles aux crédits d’impôt pour dividendes fédéral et provincial.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,8 milliards de dollars en 2019 et d’un actif de 56 milliards de dollars au 30 juin 2020. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov .

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « devrait », « cible », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable sont utilisés aussi souvent que possible pour introduire des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les dépenses en immobilisations prévues et les sources prévues de financement pour 2020 et pour la période 2021-2025; l’objectif de croissance annuelle moyenne du dividende jusqu’en 2025; la cible de réduction des émissions de carbone d’ici 2035; la base tarifaire escomptée en 2023 et en 2025; la cible de réduction des émissions de carbone, la composition des sources d’électricité en 2035 et la mise hors service des centrales au charbon de TEP; et l’attente d’investissements supplémentaires au-delà du plan quinquennal d’immobilisations grâce à l’atteinte de la cible de réduction des émissions de carbone et au maintien des grandes tendances de l’industrie.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment : l’absence de répercussions importantes liées à la pandémie de COVID-19; des issues raisonnables aux démarches réglementaires et l’attente de stabilité du cadre réglementaire; la mise en œuvre réussie du plan quinquennal d’immobilisations; l’absence de dépassements importants de dépenses ou de coûts de financement dans le cadre des projets d’immobilisations; l’accès à des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et réaliser le plan d’immobilisations; la concrétisation d’occasions nouvelles; la fluctuation des taux de change; l’absence de fluctuation importante des taux d’intérêt; et l’exercice par le conseil de son pouvoir discrétionnaire de déclarer un dividende, au vu des résultats d’exploitation et de la situation financière de la Société. Fortis prévient le lecteur que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.



