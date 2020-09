MONTRÉAL, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le communiqué de presse diffusé plus tôt aujourd'hui par Vacances Sunwing, veuillez noter que la dernière phrase du premier paragraphe devrait s'ouvrir par « Alors que Sunwing reprendra ses activités au cours des prochains mois » au lieu de « Alors que Sunwing reprend ses activités le 6 novembre ». La version corrigée suit:

Sunwing est ravi d’annoncer son partenariat avec Medcan, un leader mondial des soins de santé fournissant une expertise, des consultations et de l’inspiration médicales. Medcan conseillera la compagnie sur son programme « En toute sécurité avec Sunwing » quant à la COVID-19 tout au long des vacances et offrira un soutien continu pour la santé ainsi que la sécurité des clients et des employés. Alors que Sunwing reprendra ses activités au cours des prochains mois, le voyagiste se fiera à l’expertise des conseillers les plus fiables de la communauté médicale pour que les Canadiens puissent voyager à nouveau de façon sécuritaire.



« Alors que les Canadiens recommenceront à voyager de façon responsable dans les mois à venir, nous nous sommes engagés à mériter leur confiance pour qu’ils puissent prendre des vacances sécuritaires en toute tranquillité », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Sunwing Québec. « En collaborant avec Medcan, nous consolidons notre promesse aux clients qu’ils peuvent profiter pleinement de leur expérience de vacances, de l’enregistrement au retour à la maison en passant par les vols, les transferts et le séjour à l’hôtel. »

Dr Peter Nord, Médecin chef à Medcan, agira à titre de Conseiller médical en chef pour Sunwing en offrant un soutien à tous les aspects du programme « En toute sécurité avec Sunwing ». Il sera soutenu dans cette tâche par l’Équipe des services de consultation médicale de Medcan (MAST), un groupe de médecins se spécialisant dans plusieurs disciplines, dont la santé et la sécurité au travail. « Nous sommes fiers de collaborer avec Sunwing pour partager notre expertise médicale et aider les Canadiens à voyager de nouveau de façon sécuritaire », a dit Dr Nord. « Dans cette période d’incertitude, nous avons hâte d’utiliser une approche scientifique pour rassurer et conseiller les Canadiens quant à leurs inquiétudes en santé et en sécurité. »

L’engagement En toute sécurité avec Sunwing, soutenu par Medcan, garantit la santé et la sécurité des clients de l’enregistrement jusqu’à leur vol de retour, durant les transferts à l’aéroport et pendant leur séjour à l’hôtel. En tant qu’entreprise familiale canadienne, Sunwing est le seul voyagiste possédant sa propre compagnie aérienne, ses propres autobus de transferts ainsi que plus de 30 hôtels dans les tropiques, assurant ainsi que les plus hautes normes en santé et en sécurité au Canada soient en place durant toute l’expérience de vacances.

Pour en savoir plus sur « En toute sécurité avec Sunwing », veuillez visiter le site Web de la compagnie.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

À propos de Medcan

Medcan est un leader mondial des soins de santé, fournissant une expertise, des consultations et une inspiration médicales pour accomplir son objectif d’aider les gens à « Bien vivre pour la vie ». Fondée sur des principes de soins basés sur les preuves, de service à la clientèle exceptionnel et des technologies les plus modernes, l’équipe de Medcan consiste de plus de 90 médecins et spécialistes soutenant des employés dans tout le spectre de la santé, y compris avec son programme « En sécurité au travail » qui aide les organisations à traverser la pandémie.

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A