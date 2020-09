ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doug Haughey, président du Conseil d’administration (le « Conseil ») de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé aujourd’hui que Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis, prendra sa retraite et quittera le Conseil le 31 décembre 2020. Barry Perry sera remplacé par David Hutchens, actuellement chef des opérations de Fortis et chef de la direction de UNS Energy; David Hutchens entrera en poste et se joindra au Conseil le 1er janvier 2021.



Ce sont des motifs personnels qui ont amené Barry Perry à prendre sa retraite après une carrière de près de 35 ans, dont plus de 20 dans l’équipe de Fortis. Nommé à la direction de la Société en 2015, il a d’abord été président, du 30 juin 2014 au 31 décembre 2014, et vice-président, finances et chef des finances de Fortis pendant 10 ans. Le Conseil ayant doté la Société d’un plan de relève à long terme du chef de la direction, Fortis était bien positionnée pour la transition, et à l’issue d’un processus rigoureux, le choix de David Hutchens comme successeur a reçu l’aval du Conseil.

« C’était un honneur pour moi de consacrer à Fortis les deux dernières décennies de ma carrière. J’ai trouvé passionnant de diriger la Société dans cette période de croissance et de changements profonds. Merci à tout le personnel et à tous les anciens employés d’avoir contribué à la réussite de Fortis, s’exprime Barry Perry. Fortis est aujourd’hui un chef de file dans le secteur des services publics en Amérique du Nord et œuvre à bâtir un avenir plus propre. Je ne doute pas une seconde que David et son équipe continueront de bien servir nos clients, d’exécuter notre stratégie et de faire croître Fortis dans les années à venir. »

Favorable à la nomination de David Hutchens, Barry Perry renchérit : « David a des décennies d’expérience dans le secteur des services publics, notamment comme chef de la direction de notre filiale UNS Energy, en Arizona. Il connaît très bien notre entreprise, sa stratégie et sa culture. Il est tourné vers l’avenir, il n’a pas peur d’innover et, plus important encore, il partage les valeurs de Fortis. »

David Hutchens a été nommé chef des opérations de Fortis en janvier 2020, sans pour autant quitter la direction de UNS Energy. Dans le cadre de ces fonctions, il a beaucoup contribué à la mise au point du plan d’affaires stratégique de la Société et a mené des initiatives de sécurité et d’excellence opérationnelle. Il a auparavant été vice-président directeur, Opérations des services publics de l’Ouest de Fortis, un poste qui nécessitait d’encadrer les activités de FortisBC et de FortisAlberta et qu’il a occupé à compter de janvier 2018 tout en demeurant président et chef de la direction de UNS Energy.

« Je remercie sincèrement Barry pour son incroyable leadership et pour tout ce qu’il a fait depuis 20 ans, tient à dire Doug Haughey. Barry a piloté la plus grande acquisition de la Société, ITC Holdings, et l’inscription de Fortis à la Bourse de New York et, après notre expansion stratégique aux États-Unis, il a réussi à mettre le cap sur la croissance interne de la Société. Sous sa gouverne, le rendement total pour les actionnaires de Fortis s’est élevé à 105 %, soit environ 12 % par année. De plus, il a travaillé dans le sens de nombreuses priorités de la Société, dont la sécurité, la diversité et l’inclusion, la durabilité, les relations avec les investisseurs et la cybersécurité. »

« C’est un plaisir pour nous d’annoncer que David Hutchens deviendra le nouveau président et chef de la direction de Fortis, se réjouit Doug Haughey. David est un grand leader de Fortis, et son bagage opérationnel et réglementaire dans les secteurs de l’électricité et du gaz est sans pareil. Il est le choix tout indiqué pour faire progresser la stratégie de croissance de la Société et négocier le virage vers l’énergie propre. »

Travaillant pour UNS Energy depuis 25 ans, David Hutchens a gravi les échelons des postes de direction, supervisant la commercialisation de gros de l’énergie, l’efficacité énergétique et la planification des ressources. Il est devenu président et chef de la direction de UNS Energy en mai 2014. Ancien officier de sous-marin nucléaire de la US Navy, il détient un baccalauréat en génie aérospatial et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de l’Arizona. Il compte également parmi les administrateurs de l’Edison Electric Institute, du Western Energy Institute et de bien d’autres organismes de bienfaisance et organisations civiques.

« Je suis enthousiaste à l’idée de diriger Fortis dans un nouveau chapitre de sa croissance qui fait fond sur l’adoption d’énergies propres, ajoute David Hutchens. C’est grâce à l’importance que nous attachons à la distribution d’énergie, à notre modèle d’affaires efficace, qui cadre avec notre stratégie de croissance, à la solidité de nos dividendes passés et prévus et à notre profil ESG enviable que Fortis est un grand nom dans le domaine en Amérique du Nord. Je suis impatient de faire équipe avec mes collègues et de diriger cette entreprise remarquable, d’inspirer l’excellence en matière de service à la clientèle et de renforcer nos partenariats avec le public et l’industrie. »

« Le siège social de Fortis restera au Canada, et notre succès dans ce secteur effervescent conservera des assises solides, soit la sécurité, la culture, la responsabilité et le souci de nos clients, de nos employés et de nos milieux. »

« Je tiens à remercier Barry de tout ce qu’il a accompli pour Fortis. Son savoir, sa passion et son leadership sont connus dans tout le secteur et ont été très bénéfiques à ceux d’entre nous qui ont eu la chance de le côtoyer. »

