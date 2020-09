MONTRÉAL, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui que William T. England rejoindra son conseil d’administration à compter du 22 octobre 2020. Associé retraité de PricewaterhouseCoopers (PwC), M. England possède 40 ans d’expérience au service de grandes entreprises multinationales de produits de consommation, basées au pays et à l’étranger, ainsi qu’une expérience significative avec la Securities and Exchange Commission (SEC), conseillant dans le cadre de nombreuses acquisitions et cessions de grande envergure.



Au cours de ses nombreuses décennies chez PwC, M. England a occupé une série de postes de haute direction de niveau de plus en plus élevé. Il a dirigé la pratique de l’industrie des produits et services de consommation et industriels de 2001 à 2006. À cette date, il a été promu au poste de vice-président, service à la clientèle et leader de l’audit des marchés américains avant de retourner au service à la clientèle à temps plein, en 2010. Il a également occupé le poste d’associé en charge de la revue des clients SEC et il est, à ce jour, régulièrement consulté sur des questions émergentes. Il a le titre de CPA et détient un diplôme de premier cycle en comptabilité de l’Illinois State University et un MBA de la University of Chicago. M. England siège actuellement au conseil d’administration de la fondation de l’Illinois State University et a auparavant siégé au conseil d’administration du Chapter of the March of Dimes de l’Illinois.

« Nous sommes impatients d’accueillir Bill au sein de notre conseil et anticipons l’apport de ses nombreuses perspectives stratégiques provenant d’une carrière remarquable chez PwC. », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Bill a apporté un état d’esprit proactif, stratégique et collaboratif à sa liste impressionnante de clients multinationaux, qui s’étend bien au-delà de la conformité comptable. Sa perspective globale et son expertise approfondie seront véritablement complémentaires à notre conseil d’administration, alors que nous poursuivons nos initiatives de croissance stratégique. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl .com .