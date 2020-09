L’ASSOMPTION, Québec, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE : TEQ) (la « Société » ou « Terranueva »), une des 6 sociétés québécoises détentrices d’une licence de Santé Canada permettant de développer des produits médicinaux et récréatifs à base de cannabis, est heureuse d’annoncer que Développement Économique Canada (« DEC ») a accordé un prêt de 500 000$ à l’entreprise afin de soutenir ses opérations courantes.



Cette aide du DEC provient du Fonds d’aide et de relance régionale (« FARR »), lequel complète les mesures du Plan d'intervention économique du Canada afin de répondre efficacement à la COVID-19.

« La pandémie de COVID-19 a entrainé une importante pression sur les liquidités des entreprises. Nous sommes ainsi très heureux de pouvoir compter sur ce précieux soutien financier de DEC via le FARR », souligne Francisco Perez Junior, chef de l’exploitation de Terranueva.

Toujours selon M. Perez, « En injectant 500 000 $ à notre fonds de roulement, DEC nous permet de poursuivre l’exécution de notre plan stratégique, notamment en soutenant nos activités de recherche et de développement, en nous permettant de poursuivre la production de nos récoltes dans notre UPM (unité de production modulaire) et le développement de produits novateurs ».

À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficacité opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l’industrie émergente du cannabis. Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l’international, du cannabis médicinal et récréatif de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en œuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

La Bourse Canadienne CSE ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de l’opération projetée, et n’a ni approuvé ou ni désapprouvé le contenu du présent communiqué.

La Bourse Canadienne CSE et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter : Pour Corporation Terranueva : Dominique St-Louis Chef des finances Téléphone : (514) 883-8733