MONTRÉAL, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd’hui la réduction graduelle des activités d’impression de Transcontinental LGM – Coronet, située à Winnipeg, au Manitoba, en vue de la fermeture complète des installations le 31 janvier 2021. Les activités seront transférées de manière progressive au cours des prochains mois, principalement vers Transcontinental RBW Graphics en Ontario et, dans une moindre mesure, vers Transcontinental Calgary en Alberta, afin d’assurer une transition aisée pour les clients et maintenir un service de haute qualité.



« Afin de protéger la santé financière à long terme de notre secteur, nos équipes travaillent sans cesse pour aligner la capacité et les coûts de notre plateforme d’impression sur nos volumes d’affaires, a dit Brian Reid, président de TC Imprimeries Transcontinental. Dans cette optique et à la lumière d’une analyse approfondie de la situation à notre usine de Winnipeg, c’est avec regret que nous devons fermer Transcontinental LGM – Coronet et ainsi transférer les activités dans deux de nos autres usines. Nous remercions nos employés qui depuis toujours ont fait preuve de professionnalisme pour servir avec dévouement notre fidèle clientèle. »

Cette décision entraînera malheureusement la mise à pied permanente de 110 employés. La Société s’est assurée qu’ils seront accompagnés dans leur transition de carrière. Quelques employés du Service à la clientèle et des ventes demeureront toutefois en poste pour continuer de bien desservir les clients de Transcontinental LGM – Coronet.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

