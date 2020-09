TORONTO, 24 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTI Foodtech International Inc. (TSXV : FTI) (« FTI » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle ajoute deux nouveaux produits à sa gamme d’équipements de protection individuelle (ÉPI), des masques à quatre couches ainsi que des lingettes antiseptiques, qui seront disponibles sur sa boutique en ligne au fti.ppebrand.com. L’intérêt pour cette gamme de produits ne cesse de croître alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit.

Les masques faciaux à quatre couches, à usage non médical, stérilisés et jetables sont dotés d’un filtre antibactérien, anti-odeur et anti-poussière et sont fabriqués à partir de matériaux non tissés. Ces masques sont approuvés par Santé Canada et sont fabriqués au Vietnam.

Les lingettes antiseptiques de la marque Fusion sont à base d’alcool éthylique 75 % et sont efficaces pour détruire les germes ainsi que les bactéries nocives. Utilisé pour un nettoyage antiseptique efficace, ces lingettes sont également un produit un nettoyant médicamenteux, pour la peau, et sont approuvées par Santé Canada.

FTI possède maintenant une vaste gamme de produits, y compris des masques faciaux jetables, des masques en tissu, des écrans faciaux, des lunettes, des désinfectants pour les mains ainsi que des thermomètres afin de répondre à la forte demande en matière d’équipement de protection individuelle (ÉPI) et d’équipement de sécurité, visant à minimiser la propagation du COVID-19. La certification de chacun des produits est clairement indiquée sur ceux-ci. Visitez la boutique en ligne au : fti.ppebrand.com.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FTI FOODTECH INTERNATIONAL INC.

William Hullah, Président

T : (416) 444-1058

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

Pour les communications en français de FTI Foodtech : Remy Scalabrini, Maricom Inc. E : T : (888) 585-6274