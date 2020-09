Les Ulis, le 25 Septembre 2020

Lexibook® lance une nouvelle gamme d’ordinateurs éducatifs et bilingues pour la rentrée !

Lexibook continue d’accompagner les enfants dans l’apprentissage en élargissant sa gamme de jouets électroniques éducatifs avec un nouvel ordinateur bilingue !

Référence: JC598i1 / PVPC: 29,99€

Disponible à partir d’octobre 2020

Cette gamme complète d’ordinateurs éducatifs permet d’apprendre en s’amusant et d’accompagner l’enfant dans la découverte des apprentissages scolaires : lettres, orthographe, vocabulaire, chiffre, calcul, musique, logique et même l’Anglais !

Cette année le contenu est enrichi avec plus d’activités, un écran plus grand et une multitude d’animations ! Sa forme compacte avec une souris, un clavier complet et un écran confère un design réaliste à cet ordinateur !

Un ordinateur éducatif bilingue avec 124 activités pour apprendre tout en s’amusant !

Un ordinateur éducatif pour découvrir de nombreux sujets tout en s’amusant qui possède un contenu éducatif très riche avec 124 activités (62 par langue) divisées en 6 thèmes: Langage, Mathématiques, Musique, Logique, Dactylographie et Jeux.

Dans chaque catégorie, il y a plusieurs activités avec différents niveaux de difficulté. Bilingue, cet ordinateur permet de s’amuser aussi bien en Français qu’en Anglais !

Encore plus d’activités pour apprendre l’Anglais et des quiz pour améliorer ses

connaissances !

Il y a 16 activités permettant d’apprendre l’orthographe, la prononciation, la

construction des mots et 20 activités pour découvrir les mathématiques,

les nombres et le calcul de manière numérique et graphique.

Les activités sont présentées sous forme de quiz pour améliorer ses

connaissances avec plusieurs niveaux de difficulté pour accompagner l’enfant

dans son développement.

Des moments de détente garantis avec de la musique et des jeux de logique !

Ces ordinateurs contiennent 5 activités musicales pour apprendre à lire les notes de musique et inciter les enfants à composer de jolies mélodies !

Enfin, les 9 jeux de puzzle, mémoire, course et jeux de logique permettront de développer les réflexes et s’amuser !

Lexibook renforce sa gamme d’ordinateurs avec des licences incontournables comme La Reine des Neiges 2, La Pat’Patrouille et Spider-man !

Référence: JC598FZi1-JC598PAi1-JC598SPi1 / PVPC: 29,99€

Disponible à partir d’octobre 2020





Ces produits seront disponibles à partir d’octobre 2020 et en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution.

À propos de Lexibook® :

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®, CrossLander® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

Pièce jointe