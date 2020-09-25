2020年9月24日星期四

2020年上半年

净利润达2020万欧元

AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格），汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家，公布其2020年上半年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2020年6月30日 2019年6月30日 百分比变化 营业额 387.0 566.5 -31.7 % 经营总盈余 60.0 66.6 -9.9 % 主营业务利润 24.3 46.9 -48.2 % 主营业务利润率 6.3 % 8.3 % -2.0 pts 营业利润 25.2 46.7 -45.9 % 财务利润 (1.0) (1.1) -10.1 % 净利润（集团） 20.2 35.5 -43.0 % 净利润率 5.2 % 6.3 % -1,1 pt

AKWEL在2020年上半年的合并营业收入为3.87亿欧元，公告数字下滑了31.7 %，按固定业务范围和汇率计算则下滑了31.0 %，持续领先全球生产数字。

主营业务利润下滑了-48.2 %，达2430万欧元。即使全球汽车业市场遭逢前所未有的冲击，AKWEL在公部门纾困款项取得条件受限的情况下，仍凭借自身稳健的经营模式和快速应变的能力，在这段艰困时期获得盈余。

运营资本降低，加上资金挹注调整，令集团在2020年上半年产生了5150万欧元的自由现金流。集团6月30日的净流动资金增加770万欧元，可用现金达到1.578亿欧元。

入夏时重启的产业活动也反映在AKWEL的表现上，集团7月到8月累计营业收入达到1.535亿欧元，比2019年同一时期降低了4.6%，下滑幅度可谓相当有限。

集团持续投注心力，以优先回应市场对油电混合、电能与氢能等新款动力的需求，并通过与Tallano的创新伙伴合作，降低汽车制动时细颗粒物的排放量。同时，AKWEL也随时把握可能的外部发展机遇，以拓展集团全球市场版图，或加速开发出传统热引擎之外的新产品线。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,500多名员工。

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