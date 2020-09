Selskabsmeddelelse nr. 24

Aalborg, 25. september 2020

Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit), indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16:30

hos Seluxit A/S på Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.00. Der vil være mulighed for at få en rundvisning inden generalforsamlingen starter kl. 16:30. Seluxit vil servere kaffe, te og vand, samt lidt sødt.

DAGSORDEN

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår Valg af medlemmer af bestyrelsen Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Eventuelt

Vedhæftet fil:

Indkaldelse til generalforsamling

Seluxit følger med i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tager selvfølgelig alle de nødvendige forholdsregler i forhold til COVID-19, så alle vores gæster kan føle sig trygge under afholdelse af generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux på e-mail gf@seluxit.com.

Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks.

Seluxit A/S

Sofiendalsvej 74

9200 Aalborg

Denmark

Tel.: +45 46 922 722

E-mail: investor@seluxit.com

Web: www.seluxit.com

CVR/VAT nr. 29388237 Certified Adviser

Norden CEF ApS, V/ John Norden

Kongevejen 365, 2840 Holte

Denmark

Tel.: +45 20 720 200

E-mail: jn@nordencef.dk

Web: www.nordencef.dk

CVR/VAT nr. 31933048

Om Seluxit:

Seluxit er en Internet of Things (IoT) virksomhed. Vi hjælper producenter af fysiske produkter med at forbinde dem til Internettet, og få værdi af de data der genereres. Seluxits vision er at blive en væsentlig del af historien om Internet of Things – og hvordan vi som mennesker kan drage fordele af IoT produkter og systemer, samtidig med vi bevarer vores datasikkerhed og privatliv.

