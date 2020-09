SASKATOON, Saskatchewan, 25 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) publiera ses résultats du troisième trimestre le mercredi 4 novembre 2020 avant l'ouverture des marchés.



Cameco invite les investisseurs et les médias à participer à sa téléconférence du troisième trimestre avec les cadres supérieurs de la société le mercredi 4 novembre 2020 à 8h00 heure de l'Est

Cameco discutera des tendances du marché et de l'exécution de sa stratégie avant d'ouvrir l'appel aux questions des investisseurs et des médias.

Pour participer, veuillez composer le 800-319-4610 (numéro gratuit pour le Canada et les États-Unis) ou le 604-638-5340. Un opérateur transférera votre appel. Une diffusion Web en direct de la téléconférence sera disponible à partir d'un lien sur cameco.com.

Une version enregistrée des événements sera disponible sur notre site Web peu après l'appel, et en rediffusion jusqu'au 4 décembre 2020 à minuit, heure de l'Est, en appelant le 800-319-6413 (numéro gratuit pour le Canada et les États-Unis) ou le 604-638-9010 (code d'accès 5292).

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium en guise de combustible, nécessaire pour alimenter un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Contact pour les investisseurs :

Rachelle Girard

306-956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Contact pour les médias :

Jeff Hryhoriw

306-385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com