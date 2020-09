Rogers annonce des investissements pour honorer l’héritage de Cogeco, accroître la connectivité en milieu rural, accélérer le déploiement de la couverture 5G pour rejoindre 95 % des Québécois et créer des centaines d’emplois hautement spécialisés avec un nouveau centre d’innovation technologique

MONTRÉAL ET TORONTO, 25 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après 35 ans de croissance au Québec, Rogers a annoncé aujourd’hui une proposition d’investissement de trois milliards de dollars pour offrir la connectivité, des emplois et la croissance économique au Québec, si sa proposition d’acquisition des actifs canadiens de Cogeco est acceptée.



« Rogers a à cœur l’avenir de l’innovation et l’économie du savoir au Québec. Nous serions honorés de participer à l’amélioration de l’expérience client au Québec et d’effectuer de nouveaux investissements, y compris des investissements dans la 5G, qui transformeront fondamentalement le paysage économique du Québec, a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. Il est question d’avenir et de faire en sorte que les ambitions du Québec en matière d’innovation, de connectivité, de santé et d’éducation soient pleinement réalisées. »

Les nouveaux plans de Rogers, qui compte 3 000 employés et près de deux millions de clients au Québec, incluraient ce qui suit.

La création d’emplois et la stimulation de la croissance économique :

des investissements qui totalisent trois milliards de dollars au Québec au cours des cinq prochaines années, dont des investissements dans les réseaux de 1,5 milliard de dollars;

5 000 emplois au Québec pour une entité regroupant Rogers et Cogeco;

le maintien du siège social de Cogeco à Montréal, et un poste de président au Québec pour assurer la direction de ses activités au Québec;

le maintien de la marque Cogeco au Québec;

la poursuite des relations avec les fournisseurs et les sous-traitants locaux.



L’adoption d’un programme d’innovation fait au Québec :

l’expansion du déploiement de la 5G dans l’ensemble du Québec, en s’engageant à ce que 95 % de la population ait accès au réseau 5G au cours des cinq prochaines années;

l’établissement d’un centre d’innovation technologique au Québec, qui créerait jusqu’à 300 nouveaux emplois hautement spécialisés, en tant que centre d’excellence dans les domaines de l’intelligence artificielle, du génie logiciel et de la technologie numérique.

L’accroissement de la connectivité en milieu rural et l’amélioration de l’expérience client :

la poursuite des engagements de Cogeco concernant l’expansion rurale et l’établissement d’un partenariat lié à la connectivité en milieu rural avec le gouvernement du Québec pour offrir des services à plus de 100 000 foyers additionnels;

le rehaussement des services offerts aux clients actuels de Cogeco, avec le déploiement de services de maison connectée de nouvelle génération de Rogers, y compris Élan Internet — la fondation de la maison — qui offre une expérience WiFi personnalisée avec le Centre Élan WiFi; un service de télé IP de premier plan avec la Télé Élan; la Diffusion futée Élan, une plateforme de contenu en ligne qui intègre la recherche vocale aux applis les plus populaires; et le Système de domotique Rogers qui permet aux clients de protéger et de contrôler leur maison à distance.

La promotion de la culture et de partenariats communautaires :

la poursuite des partenariats communautaires actuels de Cogeco et le lancement d’un nouveau programme de bourses à l’intention des étudiants en technologie;

la poursuite des commandites de grands événements sportifs et culturels, tout en cherchant des moyens de tenir plus d’événements majeurs au Québec;

la création d’un fonds pour la formation en français à l’intention des employés de Rogers à l’extérieur du Québec.



« Nous comprenons l’importance de réaffirmer notre fort engagement envers le Québec, a indiqué Joe Natale. Rogers est prête à devenir un partenaire du Québec en bâtissant des réseaux de classe mondiale afin de l’aider à devenir un chef de file international en matière de technologie et d’innovation. »

Au cours des dix dernières années, Rogers a investi plus de deux milliards de dollars dans son réseau sans-fil au Québec et offre des services sans-fil partout dans la province. En janvier, Rogers a entrepris le déploiement du premier et du plus grand réseau 5G au Canada à Montréal et a étendu son réseau 5G dans les villes de Québec, Gatineau et Trois-Rivières plus tôt ce mois-ci.

L’an dernier, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de Rogers au Québec a atteint plus de 2,7 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 11 000 emplois à temps plein générés et soutenus, selon une étude de PwC commandée par Rogers.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour en savoir plus : media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338