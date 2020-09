MONTRÉAL, 25 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U) a annoncé aujourd’hui les nominations récentes de Daniela Mielke et de Michael Hanley à son conseil d’administration.



« Je suis ravi d’accueillir Daniela et Michael au sein du conseil d’administration, a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. L’expérience de Daniela en direction de stratégie pour certaines des organisations les plus novatrices du secteur constituera un atout précieux pour la croissance et l’évolution de Nuvei. En outre, maintenant que nous sommes une société faisant publiquement appel à l'épargne, nous profiterons grandement de l’impressionnante expérience de Michael en matière de gestion financière et de gouvernance. »

Mme Mielke est chef de la direction nord-américaine de RS2 Inc., l’un des plus grands fournisseurs de services de traitement des paiements en Europe et en Asie Pacifique. Elle est aussi associée directrice de Commerce Technology Advisors, LLC, une société fermée de services-conseils qu’elle a fondée en 2016. Elle a à son actif près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, à titre de directrice, stratégie et produits chez Vantiv, de vice-présidente et responsable de la stratégie mondiale et de l’information commerciale chez PayPal Inc., de vice-présidente principale de la stratégie mondiale chez Visa International et de responsable de l’engagement client chez McKinsey & Company, pour ne citer que quelques-uns des postes qu’elle a occupés. Mme Mielke est actuellement membre des conseils d’administration de Bancorp Inc. et de Finca International. De 2005 à 2007, elle a été membre du conseil d’administration de GCPS, une coentreprise multinationale de banques émettant des cartes commerciales.

M. Hanley, CPA et CA, est un directeur d’entreprise comptant plus de 25 ans d’expérience dans des postes de haute direction et de gouvernance d’entreprise. En plus d’être premier directeur de BRP Inc. et d’en présider le comité de vérification, il est aussi membre du conseil d’administration des entreprises Lyondell Basell Industries N.V. et ShawCor Ltd., dont il préside également les comités de vérification. Il est en outre membre du conseil d’administration d’ExCellThera Inc. Auparavant, M. Hanley a été membre des conseils d’administration et des comités de vérification de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. et du Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. Avant cela, il avait été vice-président principal, exploitation et initiatives stratégiques à la Banque Nationale du Canada. Il a également occupé plusieurs postes au sein d’Alcan Inc., notamment ceux de vice-président directeur et chef des finances, et de président et chef de la direction du groupe international d’exploitation Bauxite et Alumine.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs (en supposant que l’acquisition de Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. par la Société soit réalisée avec succès) et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com.

