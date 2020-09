Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.9.2020



SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: MUUTOKSET HALLINNOIVAN YHTIÖN OMISTUKSESSA JA HALLITUKSESSA



Finanssivalvonta on hyväksynyt sen, että LähiTapiola –ryhmä hankkii osake-enemmistön (93,9 %) Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n hallinnointiyhtiö Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:stä. LähiTapiolan tarkoituksena on hankkia omistukseensa 100 % Seligson & Co Rahastoyhtiön osakkeista.



Omistusmuutos tulee voimaan 9.10.2020. Omistusmuutoksen voimaantulosta alkaen Seligson & Co Rahastoyhtiön hallituksen jäsenet ovat Jarkko Niemi, Samu Anttila, ja Mikko Vasko.



Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta OMX Helsinki 25 pörssinoteerattuun rahastoon tai sen osuudenomistajiin.



Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

sähköposti: ari.kaaro@seligson.fi

puh. +358 (0)9 68178 217