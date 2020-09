Gereglementeerde informatie

Resultaten van de algemene aandeelhoudersvergaderingen gehouden op 24 september 2020

25 september 2020 om 19.00 uur CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") hield gisteren een algemene aandeelhoudersvergadering ("GM") in Antwerpen.

De AL had geen aanwezigheidsquorumvereiste voor het agendapunt. De aandeelhouders keurden het punt op de agenda van de AV goed.

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

