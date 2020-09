VANCOUVER (Colombie-Britannique), 25 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (la Fondation) est heureuse d’annoncer l’ouverture de son appel d’attachés de recherche distingués pour 2021.



Les attachés de recherche distingués de la Fondation se sont démarqués en raison des recherches qu’ils ont réalisées. Également membres établis de la communauté des praticiens Canada-Asie, ces spécialistes possèdent des connaissances et ont réalisé des travaux reconnus dans les domaines des relations et des politiques Canada-Asie.

Les attachés de recherche distingués permettent à la Fondation d’établir des relations avec des experts dans des domaines présentant un intérêt particulier ou mutuel. Tout en contribuant aux activités de rayonnement dans les médias et les réseaux, ils prêtent leur concours pour orienter les projets de recherche de la Fondation. Cette dernière reconnaît également les réalisations des attachés.

Les attachés de recherche distingués sont nommés pour un mandat de deux ans, sans honoraires de base. De plus, de modestes subventions sont mises à leur disposition, pour leur permettre de publier avec la Fondation ou en son nom.

Les attachés sont retenus par un Comité de sélection interne composé d’un groupe d’experts et de membres du conseil d’administration de la Fondation.

Les personnes souhaitant présenter leur candidature doivent fournir :

une lettre expliquant comment elles contribueraient à la mission de la Fondation (maximum de 500 mots);

un curriculum vitæ récent qui décrit bien l’expérience et les contributions au sujet de l’Asie-Pacifique.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 octobre 2020, à 17 heures (HAP). Les personnes dont la candidature aura été sélectionnée par le Comité de sélection seront avisées en décembre 2020. Les nominations définitives seront effectuées en fonction de conditions convenues avec les personnes sélectionnées.

Les candidatures doivent être soumises par courriel, à stephanie.lee@asiapacific.ca.

Pour en savoir plus sur le Programme des attachés de recherche distingués de la Fondation, veuillez suivre ce lien : https://www.asiapacific.ca/fr/appel-de-candidatures-dattaches-de-recherche-distingues

Contact

Michael Roberts

Directeur des communications, Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca

À propos de la Fondation

La Fondation Asie Pacifique du Canada est une organisation à but non lucratif consacrée aux relations du Canada avec l’Asie. Sa mission consiste à servir de catalyseur et de trait d’union dans les relations entre l’Asie et le Canada. La Fondation a pour rôle de renforcer les liens entre le Canada et l’Asie, en se concentrant particulièrement sur l’expansion des relations économiques fondées sur le commerce, les investissements et l’innovation; sur la promotion de l’expertise du Canada en offrant des solutions aux défis que l’Asie doit relever concernant le changement climatique, les enjeux énergétiques, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles; sur le développement des compétences et des savoir-faire sur l’Asie chez les Canadiens, dont les jeunes; et sur l’amélioration de la compréhension générale des Canadiens sur l’Asie et son influence mondiale grandissante.