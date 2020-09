EL SEGUNDO, Kalifornien, Sept. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Freitag, 25. September 2020, veröffentlichte Phoenix Software International, Inc. ein Update für seine web- und desktopbasierte Dateneingabe-Softwaresuite, Entrypoint. Die neue Version Entrypoint 16.1 enthält ein optionales Software-Entwicklungskit (Software Development Kit, SDK), mit dem Entwickler die Kernfunktionalität von Entrypoint mithilfe der Java-Plattform erweitern können, um neue und vorhandene Anwendungen über direkte Netzwerkclientverbindungen und Plug-In-Erweiterungskomponenten in einen Entrypoint-Server zu integrieren. Neu in dieser Version ist auch die Möglichkeit, die erneute Schlüsselüberprüfung, eine bewährte Technik zur Verbesserung der Datengenauigkeit, über die webbasierte Schnittstelle zu verwenden. Diese Funktion war bisher nur im Dateneingabe-Client für Desktops verfügbar.



Das Entrypoint SDK ist ein optionales Add-On zu Entrypoint, mit dem fünf grundlegende Projekttypen entwickelt werden können:

Entrypoint Clients sind Java-Anwendungen, die über das Netzwerk eine Verbindung zu einem Entrypoint-Server herstellen können. Dies können eigenständige Anwendungen oder andere Java-Programme und -Komponenten sein.

sind Java-Anwendungen, die über das Netzwerk eine Verbindung zu einem Entrypoint-Server herstellen können. Dies können eigenständige Anwendungen oder andere Java-Programme und -Komponenten sein. Batch Exporters sind Erweiterungen, die mit einem Entrypoint-Server verbunden werden und zum Generieren der Dateiausgabe aus einem oder mehreren Stapeln und einer Reihe von Optionen verwendet werden können, die der Benutzer zur Laufzeit ausgewählt hat.

sind Erweiterungen, die mit einem Entrypoint-Server verbunden werden und zum Generieren der Dateiausgabe aus einem oder mehreren Stapeln und einer Reihe von Optionen verwendet werden können, die der Benutzer zur Laufzeit ausgewählt hat. Report Generators sind Erweiterungen, die mit einem Entrypoint-Server verbunden werden und zum Generieren von Berichten verwendet werden können, wenn eine Reihe von Parametern und Optionen zur Laufzeit vom Benutzer ausgewählt werden.

sind Erweiterungen, die mit einem Entrypoint-Server verbunden werden und zum Generieren von Berichten verwendet werden können, wenn eine Reihe von Parametern und Optionen zur Laufzeit vom Benutzer ausgewählt werden. WS-API Call Handlers sind Erweiterungen, die mit einem Entrypoint-Server verbunden werden und neue Webdienstaufrufe über die Entrypoint WS-API-Schnittstelle verfügbar machen.

sind Erweiterungen, die mit einem Entrypoint-Server verbunden werden und neue Webdienstaufrufe über die Entrypoint WS-API-Schnittstelle verfügbar machen. EntrypointScript API Extension Objects sind Erweiterungen, die in Entrypoint integriert werden, um EntrypointScript, der auf JavaScript basierenden Skriptsprache von Entrypoint, neue Funktionen hinzuzufügen.



Die SDK-Dokumentation enthält schrittweise Anweisungen zum Erstellen, Bereitstellen und Ausführen der einzelnen Projekttypen.

„Die Anwendungs- und Integrationsanforderungen jedes Kunden sind einzigartig“, so Brien Wienke, Entrypoint Product Manager bei Phoenix Software International. „Während die integrierte Funktionalität von Entrypoint äußerst flexibel und robust ist, kann die Software durch die Bereitstellung von Entwicklungstools für unsere Kunden wirklich an vorhandene Prozesse und IT-Infrastrukturen angepasst und eng in diese integriert werden.“

Die erneute Schlüsselüberprüfung ist eine Technologie, die vielen professionellen Dateneingabeprodukten gemeinsam ist und bei der bestimmte kritische Felder von einem anderen Benutzer unabhängig voneinander neu eingegeben und die Ergebnisse verglichen werden, um die Genauigkeit zu verbessern. In früheren Versionen von Entrypoint konnte der Überprüfungsschritt nur auf dem Dateneingabe-Client für Desktops ausgeführt werden. Mit der Veröffentlichung von Entrypoint 16.1 kann die Überprüfung jetzt auch von der webbasierten Schnittstelle aus durchgeführt werden. Die Überprüfungsfunktion von Entrypoint bietet Optionen, mit denen Sie Ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig Geschwindigkeit und Genauigkeit verbessern können.

Bitte besuchen Sie https://phoenixsoftware.com/support.htm , um weitere Informationen zu einzelnen Softwareprodukten und Versionen zu erhalten.

Über Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. ( https://www.phoenixsoftware.com ) ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Systemsoftware, das Unternehmen auf der ganzen Welt fortschrittliche Softwareanwendungen anbietet. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für moderne geschäftliche Herausforderungen.