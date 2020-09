EL SEGUNDO, Californie, 26 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vendredi 25 septembre 2020, Phoenix Software International, Inc. a lancé une mise à jour de sa suite logicielle de saisie de données de bureau et Web, Entrypoint. La nouvelle version, Entrypoint 16.1, comprend un kit de développement logiciel (SDK) optionnel, qui permet aux développeurs d'étendre la fonctionnalité principale d'Entrypoint en utilisant la plateforme Java pour intégrer les applications nouvelles et existantes avec un serveur Entrypoint via des connexions clients de réseaux directs et des composants d'extension de plug-in. Une autre nouveauté de cette version est la possibilité d'utiliser re-key verify (vérification du renouvellement des certificats), une technique éprouvée pour améliorer la précision des données, via l'interface Web. Cette fonctionnalité n'était auparavant disponible que dans le client de saisie de données de bureau.



Le SDK Entrypoint est un complément optionnel d'Entrypoint qui permet le développement de cinq types de projets de base :

Les clients Entrypoint sont des applications Java qui peuvent se connecter à un serveur Entrypoint via le réseau. Il peut s'agir d'applications autonomes ou d'autres programmes et composants Java.

sont des applications Java qui peuvent se connecter à un serveur Entrypoint via le réseau. Il peut s'agir d'applications autonomes ou d'autres programmes et composants Java. Les exportateurs de lots sont des extensions qui se connectent à un serveur Entrypoint et peuvent être utilisées pour générer un fichier de sortie à partir d'un ou de plusieurs lots et d'un ensemble d'options sélectionnées par l'utilisateur au moment de l'exécution.

sont des extensions qui se connectent à un serveur Entrypoint et peuvent être utilisées pour générer un fichier de sortie à partir d'un ou de plusieurs lots et d'un ensemble d'options sélectionnées par l'utilisateur au moment de l'exécution. Les générateurs de rapports sont des extensions qui se connectent à un serveur Entrypoint et peuvent être utilisées pour générer des rapports en fonction d'un ensemble de paramètres et d'options sélectionnés par l'utilisateur au moment de l'exécution.

sont des extensions qui se connectent à un serveur Entrypoint et peuvent être utilisées pour générer des rapports en fonction d'un ensemble de paramètres et d'options sélectionnés par l'utilisateur au moment de l'exécution. Les gestionnaires d'appel WS-API sont des extensions qui se connectent à un serveur Entrypoint et exposent de nouveaux appels de service Web via l'interface WS-API Entrypoint.

sont des extensions qui se connectent à un serveur Entrypoint et exposent de nouveaux appels de service Web via l'interface WS-API Entrypoint. Les objets d'extension d'API EntrypointScript sont des extensions qui se connectent à Entrypoint pour ajouter de nouvelles fonctions à EntrypointScript, le langage de script d'Entrypoint basé sur JavaScript.



La documentation du SDK contient des instructions étape par étape pour la création, le déploiement et l'exécution de chaque type de projet.

« Les besoins d'intégration et d'application de chaque client sont uniques », a déclaré Brien Wienke, directeur produit d'Entrypoint chez Phoenix Software International. « Alors que la fonctionnalité intégrée d'Entrypoint est extrêmement flexible et robuste, mettre les outils de développement entre les mains de nos clients permet au logiciel d'être véritablement adaptable et étroitement intégré à l'infrastructure et aux processus informatiques existants. »

La vérification re-key est une technologie commune à de nombreux produits professionnels de saisie de données dans lesquels certains champs critiques sont remplis de manière indépendante par un autre utilisateur et où les résultats sont comparés pour améliorer la précision. Dans les versions précédentes d'Entrypoint, l'étape de vérification ne pouvait être effectuée que sur le client de saisie de données de bureau. Avec le lancement d'Entrypoint 16.1, la vérification peut désormais également être effectuée dans l'interface Web. La fonction de vérification d'Entrypoint comporte des options qui vous permettent de peaufiner vos processus tout en améliorant la vitesse et la précision.

Veuillez consulter la page https://phoenixsoftware.com/support.htm pour plus d'informations sur des versions et des produits logiciels spécifiques.

À propos de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. ( https://www.phoenixsoftware.com ) est une société de développement de logiciels de systèmes fournissant des applications logicielles avancées aux entreprises du monde entier. La société propose une large gamme de solutions aux défis professionnels modernes.