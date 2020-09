EL SEGUNDO, Califórnia, Sept. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na sexta-feira, 25 de setembro de 2020, a Phoenix Software International, Inc., lançou o Entrypoint, uma atualização para seu pacote de software de entrada de dados para web e desktop. A nova versão, Entrypoint 16.1, inclui um kit de desenvolvimento de software opcional (SDK), que permite aos desenvolvedores estender a funcionalidade principal do Entrypoint usando a plataforma Java para integrar aplicativos novos e existentes com um Servidor Entrypoint através de conexões diretas de cliente de rede, e componentes de extensão de plug-in. Outra novidade nesta versão é a capacidade de usar a verificação de renovação de chave, uma técnica comprovada para aprimorar a precisão dos dados, através da interface na web. Esse recurso estava disponível anteriormente apenas no cliente de entrada de dados de desktop.



O Entrypoint SDK é um complemento opcional para o Entrypoint que permite o desenvolvimento de cinco tipos básicos de projeto:

Clientes de Entrypoint são aplicativos Java que podem se conectar a um Servidor Entrypoint através da rede. Eles podem ser aplicativos autônomos ou outros programas e componentes Java.

são aplicativos Java que podem se conectar a um Servidor Entrypoint através da rede. Eles podem ser aplicativos autônomos ou outros programas e componentes Java. Exportadores de Lote são extensões que se conectam a um Servidor Entrypoint e podem ser usadas para gerar saída de arquivo de um ou mais lotes, e um conjunto de opções selecionadas pelo usuário durante a execução.

são extensões que se conectam a um Servidor Entrypoint e podem ser usadas para gerar saída de arquivo de um ou mais lotes, e um conjunto de opções selecionadas pelo usuário durante a execução. Geradores de Relatórios são extensões que se conectam a um Servidor Entrypoint e podem ser usadas para gerar relatórios com um conjunto de parâmetros e opções selecionadas pelo usuário durante a execução.

são extensões que se conectam a um Servidor Entrypoint e podem ser usadas para gerar relatórios com um conjunto de parâmetros e opções selecionadas pelo usuário durante a execução. Manipuladores de Chamadas WS-API são extensões que se conectam a um Servidor Entrypoint e expõem novas chamadas de serviço da Web através da interface WS-API do Entrypoint.

são extensões que se conectam a um Servidor Entrypoint e expõem novas chamadas de serviço da Web através da interface WS-API do Entrypoint. Objetos de Extensão EntrypointScript API são extensões que se conectam ao Entrypoint para adicionar novas funções ao EntrypointScript, a linguagem de script do Entrypoint baseada no JavaScript.



A documentação do SDK contém instruções passo a passo para criar, implantar e executar cada tipo de projeto.

“As necessidades de aplicação e integração de cada cliente são únicas”, disse Brien Wienke, Gerente de Produtos da Phoenix Software International. “Embora a funcionalidade integrada do Entrypoint seja extremamente flexível e robusta, com as ferramentas de desenvolvimento nas mãos dos nossos clientes o software passa a ser verdadeiramente adaptável e firmemente integrado aos processos existentes e à infraestrutura de TI.”

A verificação da renovação de chave é uma tecnologia comum a muitos produtos de entrada de dados profissionais onde certos campos essenciais são digitados independentemente por outro usuário e os resultados são comparados para aumentar a precisão. Em versões anteriores do Entrypoint, a etapa de verificação somente podia ser executada no cliente de entrada de dados no desktop. Na versão Entrypoint 16.1, a verificação também pode ser realizada na interface na web. O recurso de verificação do Entrypoint oferece opções que permitem o ajuste dos processos, melhorando a velocidade e a precisão.

Consulte https://phoenixsoftware.com/support.htm para obter mais informações sobre produtos e versões de software individuais.

Sobre a Phoenix Software International

A Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) é uma empresa de desenvolvimento de software de sistemas que fornece aplicativos de software avançados para empresas em todo o mundo. A empresa oferece uma ampla gama de soluções para atender os desafios das empresas modernas.