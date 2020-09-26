加州埃尔塞贡多, Sept. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.于2020年9月25日星期五发布了其基于网络和桌面的数据输入软件套件Entrypoint的更新。新发布的Entrypoint 16.1包含一个可选的软件开发工具包（SDK），让开发人员通过直接网络客户端连接和插件扩展组件，使用Java平台将新的和现有的应用程序与Entrypoint服务器进行集成，从而扩展Entrypoint的核心功能。新发布版本的另一项新功能是使用重新生成密钥验证，这是一种通过网络界面提高数据准确性的经过验证的技术。这一功能以前仅在桌面数据输入客户端中提供。



Entrypoint SDK是Entrypoint的可选附加组件，支持五种基本项目类型的开发：

Entrypoint客户端 是可通过网络连接到Entrypoint服务器的Java应用，这可能是独立应用程序，也可能作为其他的Java程序和组件。

是可通过网络连接到Entrypoint服务器的Java应用，这可能是独立应用程序，也可能作为其他的Java程序和组件。 批量导出器 插入到Entrypoint服务器的扩展，可用于通过一次或多次批处理以及和用户在运行时选择的一组选项生成文件输出。

插入到Entrypoint服务器的扩展，可用于通过一次或多次批处理以及和用户在运行时选择的一组选项生成文件输出。 报告发生器 是插入到Entrypoint服务器的扩展，可用于在给定一组参数和运行期间用户所选择选项时生成报告。

是插入到Entrypoint服务器的扩展，可用于在给定一组参数和运行期间用户所选择选项时生成报告。 WS-API调用处理程序 是插入Entrypoint服务器的扩展，通过Entrypoint WS-API接口公开新的web服务调用。

是插入Entrypoint服务器的扩展，通过Entrypoint WS-API接口公开新的web服务调用。 EntrypointScript API扩展对象是插入到Entrypoint的扩展，向Entrypoint基于JavaScript的脚本语言EntrypointScript添加新函数。





SDK文档包含创建、部署和执行各类项目的分步说明。

“每一位客户的应用和整合需求都独一无二，” Phoenix Software International的Entrypoint产品经理Brien Wienke表示。“虽然Entrypoint的内置功能极其灵活强健，但将开发工具交于客户手中可以使软件能够真正适应现有流程和IT基础设施并与之紧密集成。”

重新生成密钥验证是许多专业数据输入产品通用的技术。这些产品中的某些关键字段由另一个用户独立重新键入，并对结果进行比较，以提高准确性。在以前发布的Entrypoint版本中，验证步骤只能在桌面数据输入客户端执行。现在随着Entrypoint 16.1发布，验证也可以在网络界面上执行。Entrypoint的验证功能提供相关选项，可让您完善流程的同时提高速度和准确性。

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关于Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.（ https://www.phoenixsoftware.com ）是一家系统软件开发公司，为全球各地的企业提供先进的软件应用。该公司针对现代商业挑战提供范围广泛的解决方案。