加州埃尔塞贡多, Sept. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.于2020年9月25日星期五发布了其基于网络和桌面的数据输入软件套件Entrypoint的更新。新发布的Entrypoint 16.1包含一个可选的软件开发工具包（SDK），让开发人员通过直接网络客户端连接和插件扩展组件，使用Java平台将新的和现有的应用程序与Entrypoint服务器进行集成，从而扩展Entrypoint的核心功能。新发布版本的另一项新功能是使用重新生成密钥验证，这是一种通过网络界面提高数据准确性的经过验证的技术。这一功能以前仅在桌面数据输入客户端中提供。
Entrypoint SDK是Entrypoint的可选附加组件，支持五种基本项目类型的开发：
SDK文档包含创建、部署和执行各类项目的分步说明。
“每一位客户的应用和整合需求都独一无二，” Phoenix Software International的Entrypoint产品经理Brien Wienke表示。“虽然Entrypoint的内置功能极其灵活强健，但将开发工具交于客户手中可以使软件能够真正适应现有流程和IT基础设施并与之紧密集成。”
重新生成密钥验证是许多专业数据输入产品通用的技术。这些产品中的某些关键字段由另一个用户独立重新键入，并对结果进行比较，以提高准确性。在以前发布的Entrypoint版本中，验证步骤只能在桌面数据输入客户端执行。现在随着Entrypoint 16.1发布，验证也可以在网络界面上执行。Entrypoint的验证功能提供相关选项，可让您完善流程的同时提高速度和准确性。
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