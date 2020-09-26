加州埃爾塞貢多, Sept. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. 於 2020 年 9 月 25 日（星期五）發佈其網絡及桌面電腦數據輸入軟件套件 Entrypoint 的更新版本。新發佈的 Entrypoint 16.1 包括一個可選的軟件開發套件 (SDK)，開發人員可以使用 Java 平台來擴展 Entrypoint 的核心功能，從而透過直接的網絡客戶端連接及插件擴展組件將新的及現有的應用程式與 Entrypoint 伺服器整合。此發佈版本的另一個新功能是可以透過網絡界面使用重設金鑰驗證，這是一種經驗證的技術，可以提高數據準確性。此功能之前僅在桌面電腦輸入數據客戶端提供。



Entrypoint SDK 是 Entrypoint 的可選附加部分，可用於開發五個基本項目類型：

Entrypoint 客戶端 是可以透過網絡連接至 Entrypoint 伺服器的 Java 應用程式。這些可能是獨立的應用程式或其他 Java 程式及組件。

是可以透過網絡連接至 Entrypoint 伺服器的 Java 應用程式。這些可能是獨立的應用程式或其他 Java 程式及組件。 批量輸出器 是插入 Entrypoint 伺服器的擴展功能，可用於從一批或多批處理，以及用戶在運行時選擇的一組選項生成文件輸出。

是插入 Entrypoint 伺服器的擴展功能，可用於從一批或多批處理，以及用戶在運行時選擇的一組選項生成文件輸出。 報告生成器 是插入 Entrypoint 伺服器的擴展功能，可用於用戶在運行時選擇的一組參數及選項的情況下生成報告。

是插入 Entrypoint 伺服器的擴展功能，可用於用戶在運行時選擇的一組參數及選項的情況下生成報告。 WS-API 調用處理器 是插入 Entrypoint 伺服器的擴展功能，並經由 Entrypoint WS-API 界面公開新的網絡服務調用。

是插入 Entrypoint 伺服器的擴展功能，並經由 Entrypoint WS-API 界面公開新的網絡服務調用。 EntrypointScript API 擴展物件是一個插入 Entrypoint 的擴展功能，以在基於 JavaScript 腳本語言的 EntrypointScript 加入新功能。





SDK 文檔包含建立、部署及執行每種項目類型的逐步說明。

Phoenix Software International Entrypoint 產品經理 Brien Wienke 表示：「每個客戶的應用程式及整合需求都是獨一無二的。儘管 Entrypoint 的內置功能極其靈活強大，將開發工具交到客戶手中時，可確保軟件可以真正適應現有流程及資訊科技基礎架構並與之緊密整合。」

重設金鑰驗證是許多專業數據輸入產品所共有的技術，可由另一位用戶獨立重新鍵入某些關鍵欄位，並比較結果以提高準確性。在早期的 Entrypoint 版本，驗證步驟只能在桌面電腦數據輸入客戶端上執行。隨著 Entrypoint 16.1 的發佈，現在亦可以在基於網絡的界面中執行驗證。Entrypoint 的驗證功能具有多個選項，使您可以微調流程，同時提高速度及準確性。

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Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) 是一家系統軟件開發公司，為全球企業提供進級軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。