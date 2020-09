Pixium Vision notifié d'un franchissement de seuil suite à une dilution passive

Paris, 28 septembre 2020 – 7 :00 am . Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société de bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a été informée par Bpifrance Investissement d'un franchissement passif du seuil de 5% du capital, suite à l'augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société due à la conversion par L1 Capital d'un montant de dette convertible en actions.

Bpifrance n'a vendu aucune action et continue de soutenir Pixium Vision et sa stratégie, par sa présence active, y compris au sein de son conseil d'administration, ainsi que par la détention de 6 150 344 actions depuis juillet 2020.

Bpifrance Investissement détient 2 134 094 actions depuis le25septembre 2020, soit 4,99% du capital social à la date du présent communiqué.

Nombre d'actions Pixium Vision détenues 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 25 septembre 2020 Bpifrance Participations 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 416 250 1 416 250 4 016 250 Bpifrance Investissement (en sa qualité de société de gestion du Fonds Innobio) 1 599 335 1 599 335 1 599 335 2 134 094 2 134 094 2 134 094 Total EPIC Bpifrance 2 629 335 2 629 335 2 629 335 3 550 344 3 550 344 6 150 344 Nombre total d'actions 12 739 795 13 233 081 14 887 056 22 156 363 24 368 221 42 753 073

* : A partir du 25 septembre 2020

Contacts

Pixium Vision

Guillaume Renondin

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations medias



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors .com

+33 6 69 99 37 83

