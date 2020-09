LISBON, Portugal, Sept. 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Workplace Options anunciou recentemente as oradoras que irão participar no próximo webinar da organização, Leading in a VUCA World. O webinar gratuito, agendado para 1 de Outubro de 2020, às 10 horas, vai apresentar um painel de discussão sobre o impacto da pandemia COVID-19 no bem-estar dos colaboradores nas empresas, bem como soluções e aconselhamento sobre o que as empresas podem fazer para apoiar managers e colaboradores durante os períodos de mudança.



Os seguintes oradores convidados foram anunciados:

Rita Xavier, Directora de Recursos Humanos na Nokia Portugal

Clara Trindade, Directora de Recursos Humanos da L’Oréal Portugal

“Esta é uma excelente oportunidade para executivos e profissionais de Recursos Humanos ouvirem os líderes da indústria falar sobre as suas respostas à COVID-19 ", afirma Jorge De Sousa, Director do Centro de Serviços da Workplace Options Portugal. "Iremos discutir também as medidas positivas que as organizações podem tomar para ajudar a desenvolver a resiliência dos seus colaboradores".

Informações adicionais sobre o webinar, bem como os detalhes de inscrição, podem ser encontrados em www.workplaceoptions.pt

